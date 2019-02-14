صور عيد الحب: تصاميم راقية ورسائل روعة

ينتظر العشاق عيد الحب من العام للآخر، حيث يسعى كل حبيب في هذا اليوم لشراء الورود والهدايا لمحبوبته كسبيل للتعبير عن حبه وتقديره لها، وما زال الورد رمزًا للحب مهما مر الزمن ولكن لماذا الورد بالأخص فى عيد الحب!.

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وبهذه المناسبة قررت كاميرا إحدى وسائل الاعلام، النزول للشارع لتسأل الشباب والرجال "هديت ورد لمراتك أو حبيبتك فى الفلانتين" واختلفت الإجابات عن سبب شراء الورد.

فهناك من قال إن الورد الأحمر يشبه القلب لذلك أهداه لزوجتى، وهناك من قال إن محبوبته تحب الورد لذلك يشترى باقات الزهور له، بينما وجدنا أن هناك فئة كبيرة من الشباب لا تقتنع بشراء الورد فى عيد الحب أو حتى شراء الهدايا.

وبهذه المناسبة نقدم لكم في وكالة سوا الاخبارية باقة رائعة من أجمل الصور الخاصة بعيد الحب للعام 2019، علاوة على أنها تصاميم جذابة وراقية.