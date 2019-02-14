تراند اليوم : صور مضحكة عن عيد الحب

صور مضحكة عن عيد الحب صور قلوب لعيد الحب 2019، صور رومانسية جميلة للعشاق والاحبة من أكثر الصور إقبالًا وبحثًا من قبل العشاق وخاصة في فترة ما قبل عيد الحب، العيد الذي يحتفل به كافة المحبين والأزواج في الرابع عشر من شهر فبراير شباط من كل عام، ولكن قبل أن نطرح لكم هنا صور قلوب عيد الحب 2019 يجب علينا أن نُطلعكم على معلومات تخص هذا العيد وعلى اصوله وجذوره، ولأي ثقافة ينتمي، حيثُ من المعروف أنّ هذا اليوم بمثابة عيد في الحضارة الغربية الكاثوليكية، فقد امتدّت جذور الاحتفال به كيوم للعشاق عندما قُتل شخصًا يُدعى فالنتينيو في العصور الوسطى، وقد تمّ اعتباره ضحيّة للقضايا والمعتقدات الفاسدة في تلك الحقبة، وبعدها تمّ ترسيم واعتبار هذا اليوم وهو الرابع عشر من شباط على أنّه من الأعياد التي سيحتفل بها كافة الاوروبيين كل عام، فقد تمّ ذلك بالفعل، وشيئًا فشيئًا وجدنا أنّ هذه الثقافة انتشرت في باقي أنحاء العالم حتّى طالت البلاد الشرق أوسطية والعربية الإسلامية، الأمر الذي دفعنا لنوفر لكم هنا صور قلوب لعيد الحب 2019 لتختاروا من بينها.

بطاقات ومعايدات عيد الحب 2019

بعد أن أطلعناكم على المعلومات الأولية الهامة لتتعرفوا على حقيقة بدء هذا العيد حان الوقت لنضع لكم هنا أجمل مكتبة صور قلوب عيد الحب 2019، بطاقات معايدة لعيد الحب.