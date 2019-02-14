تراند اليوم : شعر عيد الحب .. أشعار عيد الحب 2019

أشعار عيد الحب لكم شعر عيد الحب شعر عيد الحب تغنى به الشعراء والكُتاب بأجمَل الكلمات التي تحمِل معاني الحب والغرام والعشق التي استنبطوها من تجاربهم الواقعية في علاقاتهم العاطفية، فإبدعوا بقصائدهم ومُؤلّفاتهم الشعرية، فإنّ شعر عيد الحب وقصائد الحب كثِيرة ومُتعدّدة لكن كُل قصيدة أو بيت تحمل كلماتِها معاني جميلة تغزُوها مشاعر الحب والعاطفة والغرام، ومِن أكثَر مظاهر عيد الحب المُتعارف عليها بين الأحبة يُحيون فيها هَذه المُناسبة الجميلة، هي تَبادل قصائد وأشعار الحب، ومِنها أشعار نزار قباني عن الحب وأحمد شوقي وغيرهم من الشعراء، في هذا الجمهور نُقدم شعر عيد الحب.

شعر عيد الحب للحبيب

يأتي يَوم الحب كفرصة للعُشّاق والأحبة للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم الكامنة في داخل قلوبهم وأوجدتهم.

حبيبي كل سنه وأنته حبيبي

عسى انك دايمٍ تبقى نصيبي

تفضّل واضوي بحبك حياتي

ونوّر بالهوى قلبي وذاتي

عيد الحب انت..

بشوفك تحتفل نظرات عيني

وترقص فرحتي بينك وبيني

بقربك يبتدي ميلاد فرحي

ويتلاشى معك همّي وجرحي

عيد الحب انت..

تكلّم واشعل الحب بكلامك

وعبّر عن محبتك وغرامك

وخلني سارح بدنيا عيونك

أقول : اش فايدة عمري بدونك؟

عيدالحب انت

تسألني حبيبتي

مالفرق ما بيني و ما بين السما

الفرق ياحبيبتي بينكما

أنك إن ضحكت يا حبيبتي

أنسى السما

الحب يا حبيبي

قصيدة مكتوبة على القمر

الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر

الحب منقوش على

ريش العصافير

و حبات المطر

يارب قلبي لم يعد كافيا

لأن من أحبها

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تعادل الدنيا

فدع بصدري واحدا غيره

يكون في مساحة الدنيا

ما زلت تسألني عن عيد ميلادي

سجل لديك إذن ما انت تجهله

تاريخ حبك لي :تاريخ ميلادي

لو خرج المارد من قمقمه

و قال لي لبيك

دقيقة واحدة لديك

تختار فيها كا ما تريده

من قطع الياقوت و الزمرد

لاخترت عينيك بلا تردد

ذات العينين السوداوين

ذات العينين الصادقتين

لا اطلب من ربي

إلا شيئين

أن يحفظ لي هاتين العينين

و يزيد في أيامي يومين

كي أكتب شعرا

في هاتين العينين

لو كنت يا حبيبتي بمستوى جنوني

رميت ما عليك من أساور

و بعت ما لديك من جواهر

و نمت في عيوني

أشكوك للسماء

أشكوك للسماء

كيف استعطت كيف

أن تختصري

جميع ما في الارض مننساء

شعر عيد الحب نزار قباني

مِن أكثر القصائد والأشعار التي يتبادلُها العشاق فيما بَينهم بمُناسبة عيد الحب، هي قصائد شاعر الحب نزار قباني، هُنا نورد لكم شعر عيد الحب لنزار قباني.

في عيد فالنتاين

بحثت يا حبيبتي عن وردة حمراء

أرسلها سفيرة عني

بعيد عشق العشاق

فلم أجد في السوق أي وردة

حمراء أو بيضاء أو صفراء

لأن كل الورد في الأسواق

كما يقول بائع الأزهار

قد اشترته شعبة المباحث

لزوجة الخليفة الرشيد

في عيد فالنتاين

أردت أن أرسل يا أميرتي

بطاقة وردية

أكتب فيها كل ما أريد

عن ذالك الحب الذي يذبحني

ذبحا من الوريد للوريد

نخلت يا حبيبتي شوارع المدينة

مكتبة مكتبة

واجهة واجهة

زاوية زاوية

لكنني فشلت في مهمتي

لأنهم في شعبة المباحث

كما روى موظف في المكتبة

قد صادروا كل البطاقات التي تباع في المدينة

و أرسلوها كلها لزوجة الرشيد

في عيد فالنتاين

حاولت أن أكتب عن عينيك يا حبيبتي

قصيدة جديدة

ما كتبت يوما بتاريخ الأدب

حروفها من ذهب

زنرها من ذهب

سروالها من ذهب

و عندما فرغت من كتابتي

جاء رجال من لدى أبي لهب

فاعتقلوا القصيدة

و أغلقوا بالشمع و الرصاص

علبة البريد

في عيد فالنتاين

لا هاتف يرن في بلادنا

لا طائر يطير في سمائنا

لا قمر

يرشرش الحليب و الثلج على ثيابنا

لا كلمة جميلة

تغير العادي من كلامنا

لا امرأة

تذوب الصقيع في أيامنا

لا رزمة تحرك الفضول في أعماقنا

يحملها موزع البريد

في عيد فالنتاين

فكرت أن أستعمل الفرشاة و الألوان

في وصف ما أحسه

فكرت في رنوار في ماتيس في سيزان

فكرت أن أفعل ما يفعله نيسان

و ألحس القشطة عن رافعة النهدين

كما شفاه الموج تلحس الشطان

في عيد فالنتاين

فكرت في إسبانيا

و حزننا المخزون حتى الان

في أعين الإسبان

في عيد فالنتاين

فكرت في مدائن الحب التي أعرفها

فكرت في فنيسيا

الجسد المغسول بالماء و الحب و الأحلام

فكرت في فلورنسا

تلك التي قرأت في ساحاتها

قصائد الرخام

فكرت في باريس

في تاريخها المكتوب ب الباغيت

و الجبنة و النبيذ و الأمطار

فكرت في إلزا و في عيونها

فكرت في رامبو و في إلوار

كم يستطيع الحب في باريس

أن يغير الأقدار

في عيد فالنتاين

حين تنامين على سجادة الكاشان

مليسة كقطعة الكشمير

معجونة بالمسك و القرفة و الحرير

طازجة كحزمة الريحان

أعيد أقوال أبي :

أن ليس بالإمكان أبدع مما كان

في عيد فالنتاين

يمكنني بقبلة واحدة

أن ألبس التاريخ في أصابعي

و أمحو الزمان و المكان

في عيد فالنتاين

أواصل التنقيب في يديك

عن حضارة الإغريق و الرومان

أواصل التنقيب في نهديك

عن قصيدة مجهولة

وحبتي رمان

أواصل العزف على خصرك

حتى تتعب الكمان

في عيد فالنتاين

يبدو خيار العطر غير مقنع

من ينقل الماء إلى بحيرة

من يحمل الورد إلى بستان

يا قمري يا قمر الزمان :

سوف أضل مبحرا كعقبة بن نافع

حتى أرى إفريقيا و أعرف الإحساس بالأمان

سوف أظل عاشقا حتى أر سفينتي

راسية في مدخل الشريان

في عيد فالنتاين

سوف أضل مخلصا لمهنة الحب التي أجيدها

ومهنة الرقص على ألسنة النيران

فليس عندي مهنة أخرى سوى

خرمشة النصوص

أو خرمشة السماء

أو خرمشة الحيطان

في عيد فالنتاين

أشعر بالإحباط يا سيدتي

أشعر أنني رجل مستلب منسحق وحيد

ففي بلاد أصبح الحب بها محاصرا بالنار و الحديد

و في بلاد أصبح القلب بها لوحا من الزجاج

و الجليد

و في بلاد أصبح الشعر بها

يحترف التزوير و التبخير و التمجيد

يعاقب الإعلام كل شاعر يبقى على عفافة

إذا تعرت زوجة العزيز

في عيد فالنتاين

يدور في رأسي سؤال ساخر

هل صارت السيدة الأولى التي تحكمنا

خاتمة النشيد

ما أسخف الشعر الذي نضطر أن نكتبه

تغزلا بامرأة الرشيد .

شعر عيد الحب عراقي

اللغة العربية من أجمَل اللغات واللهجات التي يُنطق بِها أبيات الشعر، فهِي تُمثّل نغمة خاصة لسامِعيها، هنا اخترنا لكُم شعر شعبي عراقي عن عيد الحب.