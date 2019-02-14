تراند اليوم : كلام عن الحب .. كلام عن عيد الحب للزوج

كلام عن الحب ، كلام عن عيد الحب للزوج كلام رومانسي لعيد الحب 2019، كلام جميل ومعبر للعشاق، يتمّ تبادله واستخدامه في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير، اليوم الذي يتمّ التعامل معه على أنّه عيد للعشاق، عيد لكل من كانت تربط بينهم علاقة عاطفية، ولكن الأمر لا يمكن أن يكون حكرًا على تلك الفئة، فمن الممكن أن يهدي أحد الأصدقاء ثديقه شيئًا بمناسبة هذا اليوم، دلالة على أنّ علاقتهما قائمة على الحب في الله وعلى الاحترام، وممكن أن نهدي أمهاتنا وآبائنا في هذا اليوم أيضًا ولو هدايا رمزية، تُجدد في قلوبهم الفرحة، فما أجمل الاهتمام حين يُترجم بهدية ولو كانت بسيطة لا يتجاوز ثمنها بضع عملات نقدية صغيرة، ولكنّها في قيمتها كبيرة جدًا تجعل من العلاقة أكثر وعيًا وتفهمًا.

قد يقع أي منكم في الحيرة ولا يقوى على التعبير عن الحب الكامن بداخله، ولكنّ كلام رومانسي لعيد الحب من أقوى الكلام الذي يُساعدكم في التعبير عمّا يجول في خاطركم من كلام ومن مشاعر قد تشعروا بها ولا تقووا على التعبير عنها، فإنّ الكلام لا يقوى على الخروج من ألسنتكم أحيانًا.

كلام رومانسي لعيد الحب

باقة ومجموعة من كلام رومانسي لعيد الحب 2019، علها تكون الوجهة الأولى لكم في التعبير عن أي شيء أردتم، وعن كل ما تشعروا له تجاه الحبيب.

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة إلي شفتك فيها .

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شوفتك فين ؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملي السما نورك .

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمّي وهواي

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: اشوفك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاءً

لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله

لو يحرمني الزمن لوقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك

استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق . اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل

خليك جاهز يمكن تنقص الكمية و نحتاج لك المرسل:مصنع العسل و الشوكولاته

أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان

في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر

حضنـت حبـك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمـري وقلبـي أحبك جدا وربي

عهد .. ابقى سجين الود ..وعد .. مهما يطول البعد … تبقى حبيبي

اموت في ثلاثة .. البحر .. الورد … بشويش ياحبيبي …اكيد انت الثالث

كلام رومانسي جميل لعيد الحب

عيد الحب المناسبة التي ينتظرها الكثير من العشاق من السنة للسنة، ومن مظاهر الاحتفال في هذا اليوم تبادل كلام رومانسي لعيد الحب 2019، ومن الجدير بنا أن نوفر لكم كل ما تسعوا له.

– اللي يحبك صعب يقدر يخليك حظك عطاك إنسان بالحيل يغليك.

– إن كان غيري كاتب غلاك بسطور تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

– أدري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك إنت مايميل.

– أهديلك العمر وأعتذر برخص الهدية قدر سما فوق السما ولك نجومها عطية.

– حبيت أعلمك إنك: أجمل حلم لقيته وأحلى صدر ضميته وأغلى حب في قلبي حطيته.

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– لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها.

– رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة اللي شفتك فيها.

– أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شفتك فين؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملّي السما نورك.

– أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمي وهواي.

– ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاء.

– لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله؟

– لو يحرمني الزمن لقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك.

– استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق . اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل.

– خليك جاهز يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك المرسل: مصنع العسل والشوكولاتة

ها قد أفضنا في الحديث عن عيد الحب ووضعنا لكم كلام رومانسي لعيد الحب 2019، كلمات معبرة عن الحب، وعبارات رائعة تمّ أخذها واقتباسها من كتب أدبية فيها الكثير من القصص الرومانسية.