تراند اليوم : عبارات عيد الحب .. عبارات عن عيد الحب جميلة 2019

عبارات عيد الحب ، عبارات عن عيد الحب جميلة 2019، ان عيد الحب أحبائي أحد أجمل المناسبات الإجتماعية التي يحتفل بها مرة واحدة في العام العديد من العاشقين والمحبين لبعضهم البعض، وهي من ضمن المناسبات التي يعشقها المحبين لبعضهم البعض، بالإضافة الي مشاركتهم بعض من الصور المكتوب عليها أجمل الكلمات والعبارات التي تعبر عن الحب ودرجة العشق الكامن في قلوب الأحبة، ويعد الحب علي أنه أحد المشاعر النبيلة والصادقة التي تتقوقع في القلب المرهف بالإحساس العالي والصادق، كما ويستمتع الكثير منهم في تبادل مثل هذه الصور كمعايدة في مثل هذه المناسبة السعيدة التي تمر علينا في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، وفي هذا الجمهور سنطرح عليكم باقة من أجمل وأحلة عبارات عن عيد الحب جميلة 2019.
اجمل عبارات عن عيد الحب 2019
هناك الكثير من العبارات التي يتم مشاركتها بين الأحبة والأصدقاء والعاشقين لبعضهم البعض مثل الزوجين او المخطوبين، وهي من العبارات التي تحمل أجمل أشكال المشاعر النبيلة والصادقة، بالإضافة الي انها تحمل أسمى علامات العشق المتبادل بين الأحبة.
يا هادى فى رقتك ..
وتقيل وكبير فى كلمتك ..
وجامك فى مشيتك ..
واحشنى يا عسل [ حضرتك ] ..
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بكت السماء الصافية الزرقاء ..
فسقطت منها دمعتان ..
فأنبتت الأرض وردتان ..
بسمتك وطيبه قلبك !
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مكان القمر لقيتك ..
وجوه قلبى خبيتك ..
ملكت قلبى بروحك ..
حبيب قلبى سميتك ..
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أرسلك همسة حب تغنيلك ..
لهفة قلبى تناديلك ..
دمعة حزن تشكيلك ..
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أهدى ليك وردة ياسمين ..
لونها لون قلبك تصبح عليك ..
وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى ..
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لو أن الحب كلمات تتكتب ..
لانتهت اقلامى من زمان ..
ولكن الحب ارواح ..
فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟!
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كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى [ حياتى ، عمرى ، رسايلى ] ..
إلا حبك عمره ما [ ينتهى ] ..
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نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق ..
علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى ..
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لو جمعت أيام عمري من فرح ..
ما تساوى لحظة من وقتى معك ..
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اللهم إنى أحب عبدك هذا حباً خالصاً فيك ..
فإجمعنى وإياه فى الجنة يارب العالمين ..
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تعلن خطوط قلبى عن إقلاع رحلة حبى ..
الرجاء من مطار قلبك الإذن لها بالهبوط ..
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ممكن أقول للوردة قبل ما تضم أوراقها ..
تصبحى على خير يا أحلى وأعذب وأرق مخلوق ..
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على ذوقى إخترتلك إسم ..
أول حرف (ر) ، ثانى حرف (و) ، ثالث حرف (ح) ، رابع حرف (ى) .. [ روحى ] <3
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ساعة يختفى صوتك أعيش بعالم النسيان ..
لا تقطع عنى الصوت ما أقدر على الحرمان ..
رسائل عيد الحب قصيرة 2019
يبحث الكثير من الأشخاص في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام جديد عن أجمل الرسائل والمسجات التي تحمل في طياتها الكثير من معاني الحب والعشق، ويعرف هذا اليوم بعيد الحب، وهو أحد الأعياد التي يحتفل بها الكثير من الأحبة والعاشقين لبعضهم البعض.
- أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمّي وهواي
- ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: اشوفك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاءً
- لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله
- لو يحرمني الزمن لوقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك
- استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق . اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل
- خليك جاهز يمكن تنقص الكمية و نحتاج لك المرسل:مصنع العسل و الشوكولاته
- أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان
- في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر
- حضنـت حبـك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمـري وقلبـي أحبك جدا وربي
- عهد .. ابقى سجين الود ..وعد .. مهما يطول البعد … تبقى حبيبي
- اموت في ثلاثة .. البحر .. الورد … بشويش ياحبيبي …اكيد انت الثالث
- انت مو كبير بس جبل مو جميل بس قمر مو حلو بس عسل هذا إعجاب مو غزل..
- آه لو تدري بشوقي في غيابك كيف زاد . . انت لو شوقك اللي مدينه. . أنا شوقي لعيونك بلاد
- الورد يذبل لو طال الأمد .. و الجمر يطفي و يتحول رمد .. و غلاك في قلبي يبقى للأب
- شبهتك بالقهوه .. حلوه متل وجهك .. تقيله متل عقلك .. خفيفه متل ظلك .. مره متل بُعدك
- القمر حلو لكنه عالي .. و الذهب حلو لكنه غالي .. وانت احلى منهم لأنك دايماً على بالي
- فضحني دمعي البارح وانا في حبكم سارح
- حُبي لك ما هو رساله بالجوال .. ولا هي كلمه وتنقال.. حبي لك زلزال يهز جبال.!!
- اختار الاجابه: أنا وانت: – 1- حبايب للأبد .. 2 – روحين في جسد .. 3 – ما نتفارق ابد
- لك كل كلي ولي بعض كلك .. بدي كل كلك ولك مني كلي وكل كلي يفدي كلك يا بعد كلك
- اشتاقلك شوقن له الشوق يشتاق شوقن يشوق شايق الشوق شوقه .. وسلامتك
- ما وجه الشبه بينك وبين الدم؟؟؟؟ اتنينكم تدخلون القلب بس انت ما تطلع
- تشتاقلك الجنه و نهرها .. ويشتاقلك رب خلقها.. وتشتاقلك أحباب دوم انت بئلبها .