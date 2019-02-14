تراند اليوم : عبارات عيد الحب .. عبارات عن عيد الحب جميلة 2019

عبارات عيد الحب ، عبارات عن عيد الحب جميلة 2019، ان عيد الحب أحبائي أحد أجمل المناسبات الإجتماعية التي يحتفل بها مرة واحدة في العام العديد من العاشقين والمحبين لبعضهم البعض، وهي من ضمن المناسبات التي يعشقها المحبين لبعضهم البعض، بالإضافة الي مشاركتهم بعض من الصور المكتوب عليها أجمل الكلمات والعبارات التي تعبر عن الحب ودرجة العشق الكامن في قلوب الأحبة، ويعد الحب علي أنه أحد المشاعر النبيلة والصادقة التي تتقوقع في القلب المرهف بالإحساس العالي والصادق، كما ويستمتع الكثير منهم في تبادل مثل هذه الصور كمعايدة في مثل هذه المناسبة السعيدة التي تمر علينا في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، وفي هذا الجمهور سنطرح عليكم باقة من أجمل وأحلة عبارات عن عيد الحب جميلة 2019.

اجمل عبارات عن عيد الحب 2019

هناك الكثير من العبارات التي يتم مشاركتها بين الأحبة والأصدقاء والعاشقين لبعضهم البعض مثل الزوجين او المخطوبين، وهي من العبارات التي تحمل أجمل أشكال المشاعر النبيلة والصادقة، بالإضافة الي انها تحمل أسمى علامات العشق المتبادل بين الأحبة.

يا هادى فى رقتك ..

وتقيل وكبير فى كلمتك ..

وجامك فى مشيتك ..

واحشنى يا عسل [ حضرتك ] ..

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بكت السماء الصافية الزرقاء ..

فسقطت منها دمعتان ..

فأنبتت الأرض وردتان ..

بسمتك وطيبه قلبك !

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مكان القمر لقيتك ..

وجوه قلبى خبيتك ..

ملكت قلبى بروحك ..

حبيب قلبى سميتك ..

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أرسلك همسة حب تغنيلك ..

لهفة قلبى تناديلك ..

دمعة حزن تشكيلك ..

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أهدى ليك وردة ياسمين ..

لونها لون قلبك تصبح عليك ..

وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى ..

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لو أن الحب كلمات تتكتب ..

لانتهت اقلامى من زمان ..

ولكن الحب ارواح ..

فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟!

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كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى [ حياتى ، عمرى ، رسايلى ] ..

إلا حبك عمره ما [ ينتهى ] ..

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نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق ..

علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى ..

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لو جمعت أيام عمري من فرح ..

ما تساوى لحظة من وقتى معك ..

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اللهم إنى أحب عبدك هذا حباً خالصاً فيك ..

فإجمعنى وإياه فى الجنة يارب العالمين ..

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تعلن خطوط قلبى عن إقلاع رحلة حبى ..

الرجاء من مطار قلبك الإذن لها بالهبوط ..

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ممكن أقول للوردة قبل ما تضم أوراقها ..

تصبحى على خير يا أحلى وأعذب وأرق مخلوق ..

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على ذوقى إخترتلك إسم ..

أول حرف (ر) ، ثانى حرف (و) ، ثالث حرف (ح) ، رابع حرف (ى) .. [ روحى ] <3

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ساعة يختفى صوتك أعيش بعالم النسيان ..

لا تقطع عنى الصوت ما أقدر على الحرمان ..

رسائل عيد الحب قصيرة 2019

يبحث الكثير من الأشخاص في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام جديد عن أجمل الرسائل والمسجات التي تحمل في طياتها الكثير من معاني الحب والعشق، ويعرف هذا اليوم بعيد الحب، وهو أحد الأعياد التي يحتفل بها الكثير من الأحبة والعاشقين لبعضهم البعض.