رسائل ومسدجات للفلانتين Happy valentines day 2019 صور عيد الحب ورسائل تهنئة للأهل والأحباب –...

عيد الحب، أو الفلانتين هو عيد عالمي تحتفل به معظم دول العالم، ويكون في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، وهو فرصة جيدة لإظهار المشاعر للأحبة والأهل والأصدقاء، وذلك من خلال تقديم الهدايا أو التهاني وارسال الرسائل النصية القصيرة، وغير ذلك من الورود وكروت المعايدة والهدايا الرمزية والمعنوية، والتي وبلا شك تدخل السعادة في قلوب من نحبهم، كذلك فإن عيد الحب فرصة لإنهاء الخلافاء وفتح صفحة جديدة مع من نحبهم، فيمكننا في ذلك اليوم أن نعايد كل من نعرفهم ونظهر لهم بعض المحبة والمودة التي تذيب الجليد وتصفي النفوس، و ننشر في السطور القادمة مجموعة من الرسائل والمسدجات الخاصة بعيد الحب 2019 لمعايدة بعضنا البعض بمناسبة عيد الحب.

أصل تسمية يوم الفلانتين

كُثرت الأقوايل في السبب الرئيسي لتسمية عيد الحب بهذا الإسم، ولعل أكثرهم انتشاراً هو أنه نسبة إلى القديس “فالانتين” والذي تم اعدامه يوم 14 فبراير على يد الإمبراطور كلوديس، بعد أن اصر على الإستمرار في اعتناق ديانته المسيحية وكان يزوج الفتيان والفتيات وفقاً لعادات وتقاليد الدين المسيحي، وحينما أجبره الإمبراطور على ترك المسيحية وأصر على موقفه، أمر بإعتقاله ومن ثم قتله في هذا اليوم الذي أصبح عيد للعشاق والعاشقين في العالم فيما بعد تخليداً لذكراه.

حكم الإحتفال بالفالانتين

وهناك بعض دول العالم التي تعتبر هذا اليوم عطلة رسمية تعطل خلالها المصالح والأعمال احتفالاً بعيد الفالانتين، في الوقت الذي حرمت فيه بعض الدول الإحتفال فيه بإعتباره ليس من ضمن الأعياد التي تقوم على أساس ديني أو وطني، كما أنه يهدف إلى شغل القلب بالأمور الدنيوية التي تبعد الإنسان عن القيام بالأعمال الصالحة، في الوقت الذي لم تُجرم فيه دول آخرى الأحتفال به، واعتبرته من الأعياد الحسنة التي تساعد على توطيد العلاقات وانهاء الخلافات والمشاحنات بشرط أن لا يُرتكب فيه فواحش ومنكرات مخالفة للدين.

رسائل عيد الحب 2019 Happy Valentine day

♥ من قلبي نبغيك…. وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

♥ لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى…وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك…وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

♥عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

♥ اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

♥ أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

♥ أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

♥ دخلت إمتحان الحب ونسيت شكل الكتابة ..فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك إجابة

♥ يكفينى من عمرى لحظتين ..لحظة تكون فيها سعيد ..ولحظة تفتكرنى وانا عنك بعيد.

♥ فى ناس عن العيون بتغيب ..وأجمل ذكريات بتسيب ..وتيجى سيرتهم نبتسم ..علشان فى قلوبنا مش بتغيب .

♥ ومهما كانت صورتهم بعيد ..هتفضل فى القلب غلاوتهم بتزيد .

♥ نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق .. علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى

♥ لو جمعت أيام عمري من فرح ..ما تساوى لحظة من وقتى معك .

♥رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة إلي شفتك فيها .

♥ أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شوفتك فين ؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملي السما نورك .

♥ أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمّي وهواي

♥ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: اشوفك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاءً

♥ أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان

♥ في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر

♥ حضنـت حبـك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمـري وقلبـي أحبك جدا وربي

♥عهد .. ابقى سجين الود ..وعد .. مهما يطول البعد … تبقى حبيبي

♥ اموت في ثلاثة .. البحر .. الورد … بشويش ياحبيبي …اكيد انت الثالث

♥ نفسى أقولك بحبك وبموت فيك ..بس خايف أتسرع ويكون اللى جوه قلبى اكتر من كلمه بحبك وبموت فيك !

♥ يا هادى فى رقتك ..وتقيل وكبير فى كلمتك ..وجامك فى مشيتك ..واحشنى يا عسل “ حضرتك”.

♥لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

♥ أهدى ليك وردة ياسمين ..لونها لون قلبك تصبح عليك ..وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى ..

♥ لو أن الحب كلمات تتكتب .. لانتهت اقلامى من زمان ..ولكن الحب ارواح ..فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟!

♥ كل شئ فى الدنيا ممكن ينتهى ” حياتى ، عمرى ، رسايلى” .. إلا حبك عمره ما ينتهى .

♥ ياحظك … يابختك مين قدك … انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

صور الفالانتين (عيد الحب)