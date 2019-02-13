“التعليم” يوضح حقيقة اشتراط تسجيل الطالب على الموقع الإلكتروني للوزارة لاستلام التابلت

تواصل المركز الإعلامي لمجلي الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكيد من الأنباء التي تفيد بأن الوزارة تمنع توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي إلا بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة مطلقًا لتلك الأنباء، وأشارت أن استلام التابلت لن يتم استلامه إلا بعد توجه ولي الأمر إلى مكتب البريد، وإحضار مستندات إثبات الشخصية لكلًا من الطالب وولي الأمر، وأن ما يتردد من أنباء بشأن اشتراط تسجيل الطالب على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم للحصول على التابلت مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

ويقوم الطالب بدفع مائة جنيه رسوم تأمينية لاستلام التابلت، مع حصول الطالب على إيصال بالرسوم المسددة لضمان صيانة التابلت.

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر المعلومات، حتى لا تؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.