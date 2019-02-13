“مصر للطيران” تعلن عن تخفيضات تصل ل50% على المنتجات بالسوق الحرة بمناسبة الفلانتاين

قامت شركة مصر للطيران بالإعلان عن تقديم تخفيضات على منتجاتها بالأسواق الحرة تصل إلى 50% على العطور، و30% على الشوكولاتة، بمناسبة يوم الفلانتاين.

كما أشارت الشركة أنها ستقوم بتقديم هدايا رمزية للعملاء غدًا الخميس، وطرح مسابقة لمن يقوم بالتقاط صورة سيلفي من المسافرين مع الهدية أثناء تواجده في المطار، ويقوم بمشاركتها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ليدخل السحب على الفوز بتذكرتين سفر مجانية لبكوك لا تشمل الرسوم والضرائب.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة عن توافرها خدمة جديدة للعملاء، وهي تقديم وجبة لمن يتبعون النظام الغذائي الشهير “كيتو”، في الاستراحات الدولية لركاب البيزنس، ولحاملي الكارت الذهبي، وذلك بداية من يوم غدًا الخميس الموافق 14 فبراير.

جديرًا بالذكر، أن النظام الغذائي “كيتو”، هو نظام عالي الدهون، ذات بروتين معتدل، وكربوهيدرات منخفضة، ويتم استخدامه في لعلاج حالات الصرع التي يكون من الصعب السيطرة عليها عند الأطفال، كما يعمل على حرق الدهون بدلًا من الكربوهيدرات، حيث يتم تحويل الكربوهيدرات الموجودة بالأطعمة إلى الجلوكوز، ويتم نقله إلى كافة أجزاء الجسم، كما أن له أهمية كبيرة لتزويد الطاقة في الدماغ.