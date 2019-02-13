Kora Live مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس اليوم بث مباشر| كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم...

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في التعليقات توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة ريال مدريد واجاكس اليوم.

نهاية لاعبي الريال واياكس من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

الان دخول لاعبي الفريقين إلى الملعب.

بداية مشاهدة مباراة ريال مدريد الان ضد اياكس.

التعادل السلبي مستمر بين الفريقين دون أهداف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس اليوم في مشاهدة الشوط الأول، انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين دون أهداف، ليتأجل الحسم إلى مجريات مشاهدة اجاكس وريال مدريد في الشوط الثاني.

الان بداية الشوط الثاني

هدف ريال مدريد الأول عن طريق بنزيما في تمام الدقيقة 60 من المواجهة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس مباشرة Kora Star اليوم YouTube، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستعرض Yalla Shout حصري livehd7 مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس مباشرة اليوم الأربعاء 13-2-2019، عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وخصصت القناة معلقين للمباراة، وهما كل من المعلق رؤوف خليف، والمعلق خليل البلوشي.