بث مباشر .. الآن رابط سريع مشاهدة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري أونلاين بدون تقطيع | رابط يلا شوت...

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 13-2-2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم كاس كونفيدرالية الافريقية 13-02-2019، لم يحق نادي الزمالك نتيجة جيدة خلال مباراة الجولة الأولي بدور المجموعات، وذلك بعد الخسارة الكبيرة أمام فريق جورماهيا الكيني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة لم يقدم خلالها الفارس الأبيض مستوي جيد.

هنا بث سريع مباراة الزمالك ونصر حسين دايمباراة الزمالك اليوم بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

Zamalek Today| بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي الجزائري | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة ستار الزمالك ونصر حسين داي، سيحاول نادي الزمالك تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره من أجل تحسين ترتيب في المجموعة والمحافظة على فرصه ففي التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

بطاقة المباراة

نصر حسين داي والزمالك بث مباشر، نقل مباشر لقاء اليوم، البث المباشر من كورة لايف اون لاين للقاء نصر حسين داي، مباراة الزمالك بث مباشر لايف.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور المجموعات – الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD3 .

الملعب : استاد برج العرب بالإسكندرية

المعلقين : أحمد الطيب + عادل خلو

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي اليوم live

الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

مباراة الزمالك ونصر حسين داي يلا شوت

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري

لينك بث حي مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي يوتيوب

بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري بكاس الكونفدرالية

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم

مشاهدة قناة بي ان سبورت 3 المشفرة مجانا بدون تقطيع قناة bein sports 3 hd bein sport بث مباشر بدون تقطيع ، قنوات بين سبورت المشفرة بث مباشر ، bein sport 3 hd live بدون تقطيع ، bein sport البث المباشر ، bein sports hd 3 live online ,موقع يلا لايف مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.

سنكون معكم من خلال المقال لتقديم رابط بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي بدون تقطيع بجودة عالي، وذلك قبل بداية أحداث المباراة بقليل.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم

نتابع معكم عبر المقال نتيجة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم أولاً بأول خلال الشوط الأول والشوط الثاني من المباراة.

الزمالك يسجل الهدف الأول بعد مرور 14 دقيقة من زمن الشوط الأول عن طريق خالد بوطيب.

الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الاول، ومازال الزمالك متقدم بهدف وحيد دون رد.

بدأت الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة.

الزمالك يواصل تقدمه على فريق نصر حين داي بنتيجة هدف دون رد بعد مرور 75 دقيقة من زمن المباراة.