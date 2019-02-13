الآن بث مباشر الحلقة 135 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul على قناة trt و موقع النور

شاهد بث مباشر الحلقة 135 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul، من الجزء الخامس للمسلسل التركى التاريخى، الذى شغل بال الملايين، بأحداثه المثيرة، و حلقاته الرائعة، حيث يذاع كل أسبوع حلقة جديدة، تنال اعجاب المشاهدين، فى مكان فى العالم، المسلسل يحكى قصة البطل أرطغرل و كفاحه ضد المغول، و كيف و اجه الصراعات مع القبائل التركية و المغول، و جاء بعده ابنه عثمان ليقيم لدول العثمانية.

شاهد بث مباشر الحلقة 135 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul

القناة التركية trt ستذيع بعد قليل المسلسل التركى قيامة أرطغرل، فى تمام الساعة الثامنة مساءالحلقة 135 من مسلسل أرطغرل Diriliş Ertuğrul

و سنشاهد ماذا سيحدث بعد هجوم المغول على قبيلة أرطغرل، و ما سيتم مع عثمان بعد اختطافه

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بدأت بمشهد أرطغرل الذى جاء يتحدث مع قائد المغول حول اختطاف ابنه، ورجال أرطغرل يبدو أنهم قد كشفوا أمر زانغوتش، و تقف ابليغنى خلف الباب تسمع ما يقوله قائد المغول مع أخيها، و نشاهد عثمان ابن أرطغرل نختطف و محبوس مع عدد من الأطفال، و نشاهد ما اتفق عليه أرطغرل مع رجال و الخطة التى و ضعوها للايقاع برجل المغول المكلف بمراقبة أرطغرل، يحاول عثمان بن أرطغرل الهرب من المغول، و تذهب ابليغنى لمقابلة أرطغرل و تبلغه بالأخبار التى تعرفها، نشاهد أرطغرل و قد تقابل مع رجال بعد أن قتلوا رجال المغول، و يتحدث أرطغرل مع رجال، و نشاهد ابليغنى و سيرما يتفقدون عمل النساء كما أمرها قائد المغول، و يرسل أرطغرل احد رجاله ، الى قائد المغول على أنه منهم، و سنعرف من خلال الحلقة ما يخطط له المغول لاستعادة قبيلته من أيدى المغول، و يتعرض عثمان للتعذيب، و يذهب قائد المغول لمقابلة مساعد دراجوس فى وجود ارطغرل، مازالت الأحداث تتوالى و نشاهد أرطغرل مع رجاله يضعون الخطط لمواجهة المغول

بعد ساعات قليلة سيبدأ ترجمة الحلقة 135 من مسلسل قيامة أرطغرل