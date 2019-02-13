يلا شوت match| مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر يوتيوب دوري الابطال كورة اونلاين|...

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند الألماني يلا شوت yalla shoot اونلاين، حيث يستضيف توتنهام على ملعب ويمبلي ضيفه بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء 13 فبراير، وسنوفر لكم رابط يلا شوت مشاهدة توتنهام وبروسيا Borussia VS Tottenham بدون تقطيع كورة اونلاين ستار قبل بداية اللقاء.مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند مباشر يلا شوت

بث مباشر ماتش توتنهام وبوروسيا دورتموند كورة لايف kora live، يبدأ موعد مشاهدة مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا اليوم ضد بروسيا دورتموند في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام ودورتموند عبر قناة bein sport hd 2 بتعليق المصري علي محمد علي، والجزائري حفيظ دراجي.

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قبل مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند نسلط الضوء على أخر نتائج مواجهات الفريقين المباشرة في البطولة، وكانت في نسخة العام الماضي، ونجح فريق توتنهام في الفوز بمواجهتي الذهاب والعودة في مرحلة المجموعات بنتائح 3-1 و2-1.

ويغيب عن صفوف توتنهام هوتسيبر خلال مباراة بروسيا دورتموند النجم والهداف الإنجليزي هارين كين للإصابة، وكذلك نجم الوسط الدولي الإنجليزي ديلي أيلي، في حين يفتقد بروسيا دورتموند أحد أبرز لاعبييه المخضرم ريوس للأصابة.

مشاهدة مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند بث مباشر

سنوفر لكم رابط بث مباشر مشاهدة توتنهام وبروسيا دورتموند يلا شوت قبل بداية المباراة بدقائق.

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