مسلسل ابو العروسة الحلقة 91 - دراما مشوقة

حافظ مسلسل أبو العروسة في جزئه الثاني على الصدارة ضمن قائمة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، محققًا بذلك قرابة ثلاثة ملايين مشاهدة للحلقة التسعين، والتي تأخر عرضها لظروف فنية لدى الشركة المنتجة.

الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من بطولة الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ميدو عادل، محمود حجازي، و كارولين، وكوكبة أخرى من الفنانين.

الجدير بالذكر أن الشاشة المصرية، قد عادت خلال العامين الماضيين وتحديدا بعد إنتاج مسلسلات على غرار "أبو العروسة"، سيما أنها نجحت في نقل صورة تشبه واقع المشاهد، ويجسدها ويؤدي بطولتها وجوه مميزة.