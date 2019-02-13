تراند اليوم : ارطغرل 135 الجزء الخامس HD مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 135 مترجم HD

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ينطلق أرطغرل في أحداث الحلقة 135 لتحرير إبنه عثمان من قبضة المغول بعد نجاجه بالتخلص من عساكر المغول الذين هاجموا القبائل وإحتلوا سوغوت،وفي أحداث ارطغرل 135 ينقل المغول عثمان لمعقل الحكم المغولي بهدف إعادة تغيير أفكاره وجعله خادماً للدولة المغولية ومقاتلاً فيها إلا أن عثمان يتعرض للتعذيب ويحاول الهرب.

وتتم عملية تحرير سوغوت بهجوم مشترك من محاربي ارطغرل وقبائل الاغواز ومقاتلي دراغوس.

وشهدت الحلقة 135 أحداثاً مليئة بالإثارة مرة أخرى في حرب القيامة التي يبدأ فيها ارطغرل بالانتقام من المغول، ويبدأ أرطغرل الحرب "لأبنائنا ، من أجل أوباسنا ، الدم إلى الأسنان للأسنان، الانتقام الانتقام".

وأظهرت مشاهد الحلقة 135 أن المغول أخذو الكثير من الأطفال من أبناء سادة القبائل الأتراك، ويطون واحد من هؤلاء الأطفال هو عثمان. يقول المغول أنهم سيجعلون هؤلاء الأطفال أوفياء لهم.

ويتعرض الاطفال لمزيد من التعذيب في أحداث الحلقة 135 حيث يتم حلق رؤوس الرجال ووضعهم في الشمس، وهي موضوع عليها جلود الجمال بهدف افقادهم ذاكرتهم.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الخامس

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب دعوة 10727 27500 أفقي وطن 11012 27500 أفقي

ينطلق