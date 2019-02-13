يلا شوت حصري Zamalek | الآن رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر يلا شوت حصري كورة لايف...

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مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

كورة لايف مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر، وقد تقرر أن تكون المباراة القادمة للبطولة الأفريقية بين فريقين من أشهر فرق كرة القدم في أفريقيا وهم الفريق المصري فريق نادي الزمالك والغني عن التعريف وفريق نادي نصر حسين داي وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٣/٢/٢٠١٩ في مصر وذلك ضمن مباريات ومنافسات دور المجموعات، ويسعى فريق نادي الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وإدخال السعادة والسرور على قلوب مشجعيه وجمهوره الذي يثق فيه ولا يستغنى عنه، وإسترداد الثقة المطلوبة في لاعبي الفريق، يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق نادي الزمالك ضد فريق نادي نصر حسين داي اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من فبراير من عام 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما تقرر أن يتم إقامة المباراة على ارض ملعب ستاد برج العرب بمدينة الأسكندرية في جمهورية مصر العربية هذا بالاضافة إلى أنه ستقوم قناة بي ان سبورت hd 2 الرياضية ببث اليوم بين فريق نادي الزمالك وفريق نادي نصر حسين داي على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي الكونفدرالية الأفريقية من مختلف أنحاء العالم اجمع، مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي مباشر يوتيوب بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي