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الجزائر: تأكيد تسجيل بكالوريا 2019

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أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن فتح باب تأكيد تسجيل بكالوريا 2019 لفائدة التلاميذ الذين سيخوضون امتحانات البكالوريا المقبلة، وإليكم طريقة التسجيل بالتفصيل.

تأكيد التسجيل هنــا

1 : حدد ولايتك ثم أحجز اسم المستخدم ورقمك السري
2 :أنقر على زر استظهار
3 : إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي

ملاحظات:

- ان مسؤوليتك كاملة على المعلومات التي حجزتها.

- إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي وذلك قبل 15 فيفري 2019 كأقصى حد

- إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها  من أجل تسوية الوضعية قبل 15 فيفري 2019.

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