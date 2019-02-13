مسلسل ابو العروسه الحلقة 91 - دراما اجتماعية

حافظ مسلسل "أبو العروسة - الجزء الثاني" على صدارته ضمن قائمة المحتويات الرائجة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، محققًا بذلك قرابة ثلاثة ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة على عرض الحلقة التسعين، والتي تأخر عرضها لظروف فنية لدى الشركة المنتجة.

الحلقة 91 هنـــا

الجزء الأول من "أبو العروسة" حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من بطولة الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ميدو عادل، محمود حجازي، و كارولين، وكوكبة أخرى من الفنانين.

الجدير بالذكر أن الشاشة الصغيرة للبيت المصري، قد عادت خلال العامين الماضيين وتحديدا بعد إنتاج مسلسلات على غرار "أبو العروسة"، سيما أنها نجحت في نقل صورة تشبه واقع المشاهد، ويجسدها ويؤدي بطولتها وجوه مميزة.