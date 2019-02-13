تعرف على فوائد تعديل قانون الضريبة العقارية الحالي

أكدت وزارة المالية أنه سوف يتم الانتهاء من التعديلات على قانون الضريبة العقارية الحالي قريبًا، ثم يتم عرضه على العديد من قطاعات المجتمع المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، ثم إحالته إلى مجلس البرلمان، ثم إحالته للبرلمان.

وأشارت الوزارة، أنه يجرى التعامل مع مشاكل تطبيق القانون، ويتم إدخال الملاحظات، والتعديلات، ووضع نظام مبسط لحساب الضريبة العقارية، وإعادة النظر بشأن المعايير والتقدير، ووضع قيم عادلة لتقدير الوحدات الكائنة بعقار واحد، ووضع ضريبة عقارية ملائمة.

كما أكدت الوزارة، أنها لم تدرس إلى الآن إلغاء الإعفاء للسكن الذي يقدر ب2 مليون جنيه.

وتتضمن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة العقاري الحالي الكثير من المميزات وهي كالتالي: