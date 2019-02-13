مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 135 على القناة التركية تي آر تي

نرصد لكم الآن الحلقة 135 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس هذا الأسبوع، وانتشرت الفترة الأخيرة الدراما التركية بكل مسمياتها حيث أنه تحكي تارة عن قصص الحب والغرام وتارة أخرى تصدر مسلسلات تاريخيه تحكي فترات معينه في تاريخ تركيا العريق ولذلك هناك الكثير والكثير من متابعي مثل هذه المسلسلات وينتظرونها كل عام حيث أنها اعتمدت في سرد الأحداث على أجزاء كل فتره من الزمن يتم عرض جزء لإثارة انتظار وشوق المشاهدين والمتابعين لها ومن هذه المسلسلات التي أحدثت ضجه كبيرة الفترة الماضية مسلسل قيامة أرطغرل حيث أنه مسلسل تاريخي يعرض الخلافة العثمانية وكيف أسست الدولة العثمانية والأحوال التي مر بها المسلمون وخلافتهم في ذلك الوقت . قيامة ارطغرل الحلقة 135

قيامة ارطغرل الآن رابط الحلقة 135حصريًا على القناة TRT1 التركية وموقع النور ALNOORTV

رابط موقع النور الإلكتروني

مسلسل ارطغرل.. تردد قناة TRT1 التركية الأولي

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز قناة العربية TRT 11391 V 27500 قناة الكردية TRT 10873 V 27500

قيامة ارطغرل نور

إليكم مجموعة القنوات التي لها حق نقل المسلسل قيامة ارطغرل مترجم ومدبلج بالعربية عبر الأقمار الصناعية المختلفة وعلى رأسهم النايل سات، القنوات متمثلة في تردد قناة دعوة، تردد قناة القدس، تردد قناة وطن، تردد قناة اليرموك.

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة القدس

11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

مواعيد عرض مسلسل أرطغرل يوم الأربعاء من كل أسبوع على القناة التركية تي ار تي

يعُرض مسلسل ارطغرل الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

يعُرض مسلسل ارطغرل الساعة الثامنة بتوقيت والسعودية والكويت واليمن والعراق.

يعُرض مسلسل ارطغرل الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

يعُرض مسلسل ارطغرل الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وسوريا.

يعُرض مسلسل ارطغرل الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

اهتم فريق عمل المسلسل باختيار أفضل ممثلي الدراما التركية الذي يجسدون شخصيات بطولية ومؤثره داخل المسلسل ومن أبرزهم البطل التركي الذي ترجع أصوله إلى إسطنبول انجين التان الذي جسد شخصية البطل أرطغرل شاه. ارطغرل

أحداث الحلقة 124 الجديدة من قيامة أرطغرل

ينتظر جماهير مسلسل قيامة أرطغرل حلقاته أسبوعياً على أحر من الجمر حيث أن الجزء الخامس هو الأكثر إثاره وتشويقاً فمنذ بداية عرض حلقاته وهو ينتهي نهايات مؤثره بشكل كبير على المشاهدين.

ففي الحلقة الثالثة والعشرون ظهرت بعض الأحداث الصادمة للجماهير وصمود أرطغرل شاه أمام قتل مجموعه من محاربيه أمام عينه ولم يرد منه أي فعل مباشر وكما اعتاد عليه جماهيره في دوره البطولي بداية من الجزء الأول الذي يقوم بالتصدي لكل من يتعرض له هو وقبيلته حيث كان مثال البطولة والشجاعة وحزم الأمور.

عرض مسلسل قيامة أرطغرل أحداثة التاريخية على مدار خمس أجزاء كل جزء يحكي الكثير من الأحداث الرائعة والمميزة التي جذبت الكثير من المشاهدين من جميع الدول العربية وانتهى العام الماضي الجزء الرابع معلناً عن بداية الجزء الخامس الذي تم عرضه في عام 2018 من الأسبوع المقبل كانت أولى حلقاته تعرض أحداث جذبت الكثير من الجماهير وخلقت أجواء من الحماس حيث عرضت صراعات بين أعداء ارطغرل شاه بعضهم لبعض وفي كل مره يتصدى لهم بكل ما يملكه من قوة حيث ظهر ارطغرل بتخصيص مجموعه خاصه بالجواسيس له تنقل له الأخبار أول بأول وهذا كان يساعده كثيراً في التصدي للهجمات والمؤامرات التي كانت تنصب له.