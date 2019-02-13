“وزارة الزراعة” تعلن عن شروط الحصول على ثلاثة أبقار بالتقسيط

أعلنت وزارة الزراعة عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على أبقار بالتقسيط، من واحدة إلى ثلاثة أبقار تربية منزلية، وذلك دعمًا لصغار المزارعين وتفعيلًا لعودة القرى المنتجة، في إطار مبادرة البنك المركزي، وبالتقسيط على عدة سنوات، وقد حددت الوزارة شروط التقدم وهي كالتالي:

التقدم بطلب الانضمام للمشروع في مقر الوزارة. لابد أن يكون المتقدم لديه فدان أو أكثر. يتعهد المربي بامتلاكه خبرات الرعاية بالحيوانات. يتعهد المتقدم بالمشاركة في مبادرة التنمية بمشاريع توفر الألبان واللحوم الحمراء. التزام المربي بالشروط والضمانات التي تضعها الوزارة. التزام المربي بترقيم وسجيل الحيوانات والتأمين عليها. دفع مقدم رأس العجلات العشار الجدية الحجز بنسبة 15% لدى البنك الممول. يتم سداد القرض على 4 سنوات. يقوم المتقدم بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا، ولا يزيد عمره عن 65 عامًا. تقديم عقد ملكية الأرض التي تكون بحوزة المتقدم. تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للضامن، ولابد أن يكون أحد أقاربه من الدرجة الأولى.