الحكومة: تفعيل غرفة العمليات المركزية لحين استقرار حالة الطقس

أعلن مجلس الوزراء أنه وفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الاستعداد ومتابعة التأثيرات المحملة لسوء حالة الطقس بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019، فقد تم تفعيل غرفة العمليات المركزية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور ممثلى الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة، وهذا بالتنسيق واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أحداث طارئة.

وأوضحت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث ستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الجمهورية حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، بجانب اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، مما يزيد من الشعور ببرودة الطقس، وأيضاً تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية وتصل إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية على معظم المناطق.

وتتابع غرفة العمليات المركزية الموقف أول بأول، وستستمر الغرفة في عملها حتى تستقر حالة الطقس، وأيضاً يتم متابعة التنبؤات والتحذيرات الصادرة من جانب كلاً من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري، ويتم تعميم رسائل الإنذار المبكر إلى كل المحافظات لأتحاذ الإجراءات المطلوبة، مع التأكيد على تحديث الموقف أول بأول بشكل دائم بسبب التغيرات والتقلبات السريعة في ا لظواهر الجوية.

وتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية وحالة عدم الاستقرار، حيث قامت المحافظات بعمل مراجعة كل الإجراءات الخاصة بالاستعداد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتفعيل عمل فرق الطوارئ بالمحافظات لمواجهة الحالات الطارئة، ويتم التأكد يومياً من تأهب المحافظات واستعدادها بجميع الإمكانيات لأي تطورات أو تغيرات في حالة الطقس.

وفي الأخير، فإن الغرفة تهيب بجميع المواطنين أهمية متابعة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل دائم، نظراً لحدوث أي تقلبات سريعة، وتوخي الحذر عند صدور أي تحذيرات حول حالة الطقس وإتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص هذا الأمر.

ويذكر، أن غرفة العمليات المركزية فيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تتابع بشكل دائم ومباشر مع كل المحافظات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس للاطمئنان على مدى جاهزيته المحافظات والتحقق من كفاءة خطة الطوارئ المعدة لهذا الأمر واختبار مدى استعداد وجاهزية المحافظات لمواجهة الحوادث الطارئة والأمطار الغزيرة ورفع درجة الاستعداد وتوافر جميع الإمكانيات والموارد اللازمة بما يضمن التعامل بشكل جيد مع أي أثار جانبية من المحتمل وقوعها في فترة الرصد والتنبؤ، حيث يتم المتابعة على مدار الساعة وإعداد تقارير دورية بالموقف أول بأول وبتنسيق كامل مع جميع الجهات المشاركة.