فندق فيرمونت عمان يصدم الأردنيين بسعر قضاء ليلة عيد الحب

نشر فندق "Fairmont Amman"، يوم الأربعاء، إعلانا مثيرا للجدل بمناسة عيد الحب أو الفالنتاين، الذي يصادف غدا الخميس.

وقال فندق Fairmont Amman عبر صفحته الرسمية في (فيسبوك) إن أحد عروضه لإحياء هذا اليوم بالنسبة لشخصين، يكلف 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار).

وبين أن من يحجز هذا العرض سيحظى بجناح كامل، مع خدمة على مدار الساعة، ويأتي بسيارة فارهة "بينتلي" من منزله.

ويوفر العرض 14 صنفا من الطعام، وخدمة "المساج"، إضافة إلى المشروبات الكحولية الفاخرة.

وأثار الإعلان حفيظة الأردنيين الذين يمرون بحالة اقتصادية صعبة، تمثلت أمس الثلاثاء بتكدس مئات السيارات على محطة بنزين أعلنت تقديمها قسيمة تعبئة بخمسة دنانير (7 دولارات)، لكل من يقوم بشراء ما قيمته 20 دينارا من البنزين.