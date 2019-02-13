صور: أجمل هدايا عيد الحب للمخطوبين

يوم الحب، أو عيد الحب " الفلانتين "؛ هو من أكثر الأعياد التي يحتفل بها الملايين في مختلف دول العالم وتحظى بتجاوب شديد خاصة في أوساط المخطوبين وجيل الشباب، ويسارع الكثيرون لتقديم أجمل وأجدد الهدايا إلي من يحبون في هذا اليوم، لتظل تحمل ذكرى الاحتفال بـ عيد الحب 2019.

ومع تعدد الهدايا وكثرتها تبقي بعض تلك الهدايا بمثابة الأيقونة التي تميز الاحتفال بـ عيد الحب 2019، وعلى رأسها الورود والدباديب باختلاف أشكالها وأحجامها.

وهناك تباين كبير في طريقة عرض الهدايا فالبعض يسارع بتعليق الدباديب والقلوب الحمراء، بينما يكتفي بعض أصحاب المحال بالإعلان عن عروض وتخفيضات على اسعار الهدايا التي تتماشى مع المناسبة ولكن يبقى جو الاحتفال هو ما يتفق عليه جميع الباعة والزبائن الذين يقبلون على الشراء والبحث عن كل ما يضفي سحرًا وعلامة مميزة على المناسبة.

وإليكم صور بعض الهاديا المناسبة للمخطوبين: