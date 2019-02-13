كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل ومسرحية لـ ريهام عبدالغفور في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الفنانة ريهام عبد الغفور، التحضيرات لمسلسلها الجديد "زي الشمس"، وهو الاسم الجديد الذي تم الاستقرار عليه، بعد تغيير اسمه المؤقت "يوم وليلة"، الذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم على قناة MBC .

"زي الشمس" من بطولة دينا الشربينى، أحمد داوود، محمد علاء، أحمد السعدني، أحمد مالك، أحمد سلامة، وهو من تاليف مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكري.

المسلسل من إنتاج "محمد مشيش"، يدور في إطار تشويقي، حول جريمة قتل غامضة وخلال الحلقات تنكشف خيوط الجريمة، "زي الشمس" مقتبس عن مسلسل إيطالي عرض منذ عامين وحقق نجاحاً كبيراً .

وعلى صعيد آخر تواصل "عبد الغفور" التحضير لمسرحية "الملك لير"، التي من المقرر افتتاحها قريبًا على مسرح "كايرو شو" في التجمع الخامس، "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، محمد فراج، رانيا فريد شوقي، نهى عابدين، إخراج تامر كرم.