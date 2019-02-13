كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسرين طافش تدخل "مقامات العشق" أضخم مسلسل تاريخي عن شيخ المتصوفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النجمة السورية نسرين طافش، تصوير مشاهدها في مسلسل "مقامات العشق"، الأسبوع الماضي، وهو واحد من الأعمال التاريخية الضخمة، بعد عرض فيلمها الأخير "نادي الرجال السري" والذي شاركت بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وغادة عادل.

والعمل تاريخي مستلهم من سيرة الصوفي محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بمحي الدين بن عربي أحد أشهر المتصوفين والملقب بالشيخ الأكبر وهو العمل الذي يخرجه احمد إبراهيم احمد، ويكتبه الدكتور محمد البطوش.

وتجسد نسرين خلاله شخصية "ست الحسن" وهي شاهدة علي العصر الذي يعيش فيه "ابن عربي" والراوية للأحداث والمؤرخة لها.

ويعد الدور مختلف تماما عن الأدوار التي قدمتها خلال الفترة الماضية، حيث يحتوي علي مراحل عمرية متباينة و تقوم فيه بالرقص والغناء أيضا .

ويشارك في بطولة العمل يوسف الخال من لبنان و من سوريا مصطفى الخاني لجين إسماعيل قمر خلف و الفنانة القديرة نادين خوري.

ويعرض لنسرين الآن فيلم " نادي الرجال السري " تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، نسرين طافش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.