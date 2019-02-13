كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. ميرهان حسين تستكمل "قيد عائلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعكف الفنانة ميرهان حسين، على تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي" السبت المقبل، وذلك بعدما انتهت من جزء كبير من دورها بالعمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرض العمل 2 مارس المقبل.

"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم "ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمي.