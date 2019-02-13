انقطاع المياه عن 10 مناطق بالواحات البحرية خلال فبراير الجاري

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالواحات البحرية، اليوم الثلاثاء، على إنه سيتم انقطاع المياه عن عدة مناطق في الفترة من 10 حتى 26 فبراير، وذلك نظراً للبدء في تطهير محطات مياه الشرب بالمركز من أجل تحسين الخدمة المقدمة للأهالي.

وقد قامت شركة المياه والصرف الصحي بالواحات البحرية بوضع جدول زمني لتطهير المحطات، وبالفعل أجري العمل في محطتي العجوز ويديلة أمس الثلاثاء، ومحطة الخزان 21 فبراير، ومحطة التعمير في 10 فبراير، ومحطتي القبالة وعين جديد بالحارة 17 فبراير، أما محطتي مانديشة ومارود يوم 19 فبراير، والنسبة لمحطة الزبو 14 فبراير، والمحطة الرئيسية 26 فبراير.