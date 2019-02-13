كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا فريد شوقي: سعيدة بدوري في "أبو العروسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تصوير دورها والذي يحمل اسم "بيرة"، في مسلسلها الذي يعرض الآن على فضائية "dmc"، في أحد الوحدات السكنية بمنطقة مصر الجديدة.

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وأضافت رانيا، في تصريحات صحفية اليوم، "سعيدة بردود الأفعال التي وصلت لي عن دور نيرة، خاصة أنها تمر بأزمات بعد موت زوجها".

"أبو العروسة" ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم، سيد رجب، ونرمين الفقى، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي، وأماني كمال، وولاء الشريف، وميدو عادل، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.