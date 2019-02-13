الأرصاد: غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة بجميع أنحاء الجمهورية.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد في ساعات النهار شديد البرودة في الليل.

وأيضاً تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على معظم المناطق، مما يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الشعور ببرودة الطقس، ويتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأيضاً تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على جميع الأنحاء يصاحبها سقوط للأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبشأن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 إلى 4 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المحافظات:

القاهرة العظمى 16 والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 8 درجات.

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مطروح العظمى 16 والصغرى 8 درجات.

سوهاج العظمى 18 والصغرى 9 درجات.

قنا العظمى 20 والصغرى 9 درجات.

أسوان العظمى 22 والصغرى 11 درجة.