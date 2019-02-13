أفضل رسائل عيد الحب 2019 ” Happy Valentine Day” رسائل sms نصية للفيس بوك والواتس اب...

نقدم لكم بعض رسائل عيد الحب Happy Valentine Day، حيث سنقوم بتوفير لك رسائل خاصة بعيد الحب يمكنك مشاركتها مع من تحب بالعديد من الطريق المختلفة، مثل الفيس بوك وتويتر وانستغرام والعديد من وسائل التواصل الاجتماعي عبر الأنترنت، بالإضافة إلي بعض الرسائل النصية التي يمكن إرسالها عبر تطبيقات الموبايل مثل واتس اب، أو عن طريق الـ sms.

ويحتفل العالم في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام بعيد الحب، أو الفلانتين داي، وتنتشر الكلمات الرقيقة ويتم تبادلها والرسائل بين الأحبة ولعل الهدايا هي أهم مظاهر هذا اليوم، فأكتب لنا في تعليق أسفل تلك المقالة ما هي الهدايا التي قدمت لك، وماذا عن الهدايا التي قمت بشرائها؟، وقد حاولنا توفير لكم بعض الرسائل لعل تنال رضاكم من خلال الأسفل.

رسائل عيد الحب 2019

رسائل عيد الحب

تلك بعض الرسائل التي حاولنا توفيرها لكم في عيد الحب 2019، نرجو أن تنال على إعجابكم

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

دخلت إمتحان الحب ونسيت شكل الكتابة ..فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك إجابة

يكفينى من عمرى لحظتين ..لحظة تكون فيها سعيد ..ولحظة تفتكرنى وانا عنك بعيد.

فى ناس عن العيون بتغيب ..وأجمل ذكريات بتسيب ..وتيجى سيرتهم نبتسم ..علشان فى قلوبنا مش بتغيب .

ومهما كانت صورتهم بعيد ..هتفضل فى القلب غلاوتهم بتزيد .

نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق .. علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى .

لو جمعت أيام عمري من فرح ..ما تساوى لحظة من وقتى معك .

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة إلي شفتك فيها .

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شوفتك فين ؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملي السما نورك .

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمّي وهواي

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: اشوفك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاءً

أرسل حمامة سلام بفمها وردة غرام من الولهان لاغلى و اعز إنسان

في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر

حضنـت حبـك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمـري وقلبـي أحبك جدا وربي

عهد .. ابقى سجين الود ..وعد .. مهما يطول البعد … تبقى حبيبي

اموت في ثلاثة .. البحر .. الورد … بشويش ياحبيبي …اكيد انت الثالث

نفسى أقولك بحبك وبموت فيك ..بس خايف أتسرع ويكون اللى جوه قلبى اكتر من كلمه بحبك وبموت فيك !

يا هادى فى رقتك ..وتقيل وكبير فى كلمتك ..وجامك فى مشيتك ..واحشنى يا عسل “ حضرتك”.

لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

أهدى ليك وردة ياسمين ..لونها لون قلبك تصبح عليك ..وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى ..

الرسائل النصية صور التهنئة دائماً ما تكون احد عادات الوطن العربي أبتهاجاً بالكثير من المناسبات ولعل منها يوم عيد الحب.

Advertisements

صور تهنئة عيد الحب

رسائل عيد الحب 2019 رسائل عيد الحب 2019 عيد الحب موعد عيد الحب 2019 أجمل وأحدث رسائل عيد الحب 2019 أجمل وأحدث رسائل عيد الحب 2019

الرسائل النصية صور التهنئة دائماً ما تكون احد عادات المواطن العربي أبتهاجاً بالكثير من المناسبات ولعل منها يوم عيد الحب، وقد وفرنا عدد منها بالأعلى.

يزيد الإقبال في يوم عيد الحب على شراء الزهور والورود، والتي تختلف اسعارها بحسب المنطقة وبحسب النوعية، وتبدأ أسعارها من 100 جنيهاً وقد تتخطى الألف على حسب ما يطلبه الزبون.