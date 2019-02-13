رسائل عيد الحب 2019 ومسجات وصور للتهنئة بالفلانتين happy valentines day 2019

رسائل عيد الحب 2019 ومسجات للتهنئة بالفلانتين happy valentines day 2019، ينتظر المحبين والأصدقاء والأقاربأجمل يوم في السنة وهو يوم عيد الحب ” عيد الفلانتين 2019 ”، وذلك للاحتفال مع ازواجهم وأحبابهم وخطابهم وأقاربهم وغيرهم من الأصحاب وتهنئتهم بمشاعر مليئة بالحب والرومنسية والدفئ، حيث يقوم العيد من الأشخاص بالبحث عن رسائل عيد الحب 2019 للتهنئة وكروت للمعايدة وإرسالها إلى أحبابهم وأصدقائهم المقربين وأقاربهم، ويستعدون لتقديم أجمل وأرق الكلمان والمعاني التي تقوم بوصف مشاعرهم الرقيقة المخبئة في قلوبهم و المليئة بالحب والدفئ والأمان.

إلا أن عيد الحب يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 باقي على قدومة أيام قليلة جداً، لذلك من خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر رسائل عيد الحب 2019 ومسجات عيد الفلانتين happy valentines day 2019 وكروت تهنئة الأزواج والخطاب والأصدقاء والأقارب.

رسائل عيد الحب 2019

رسائل عيد الحب 2019 ومسجات للتهنئة بالفلانتين happy valentines day 2019

سننشر لكم باقة مميزة من رسائل عيد الحب 2019 ومسجات لرسالها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، والتويتر، والواتس آب، والانستجرام، إليكم رسائل عيد الحب 2019.

كل عام وحبك الأجمل .. يامنير شمعة سنيني .. كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعيني .. يامن احببتك يامن اهواكي

انتي نورك مثل نور الشمس .. وعطرك مثل الفل والياسمين .. انتي روحي وحياتي وكل شئ في حياتي

اتفقنا نكون اثنين .. انا الرمش وانت العين .. اذا مافرقنا القدر .. ماتفرقنا البشر

يا حمامة روحي وخبريه .. ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه .. وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه .. وأقوله كل عيد وإنت سعيد

أعذب تهنئه لأعذب أحساس .. يالي غلاك ماله قياس .. كل عام و أنت اسعد الناس

راحتك هي غايتي .. وانتي شعاري ورايتي .. للجرح لمساتك دوى .. وللوصل ماشوقي ارتوى

عمري ما فكرت فيك .. وما خطر في البال حبك ..لين قلبي قال أبيك .. وقالت عيوني أحبك

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة إللي شفتك فيها

لو جمعت أيام عمري من فرح .. ما تساوى لحظة من وقتى معك

نفسى اصورك يا حبيبى مع الشمس وقت الشروق .. علشان اكون اول عاشق يصور الشمس مع القمر يا حبيبى

من قلبي نبغيك…. وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى…وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك…وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى…وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك…وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي! عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

وقريباً سوف نقوم بنشر باقة أخرى من رسائل عيد الحب 2019 ومسجات للتهنئة بعيد الفلانتين، لإرسالها لأقاربكم وأصدقائكم وأحبابكن، حيث أن عيد عيد الحب لا يقتصر على المحبين والعشاق فقط، إنما أيضاً للأصدقاء المقربين والأقرباء.

صور وكروت تهنئة عيد الحب 2019