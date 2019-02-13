شاهد: مهرجان الفيديو آرت يوثق معاناة أهالي غزة بالصوت والصورة

ستة عشر فنانًا تشكيليًا من غزة افتتحوا فعاليات مهرجان " الفيديو آرت" والذي يعبر بالصوت والصورة عن مكنوناتهم الإبداعية.

وجاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته فضائية الغد حول افتتاح فعاليات مهرجان "الفيديو آرت بغزة".

بمشاركة فنانين تشكيليين محليين وعالميين، ويهدف المهرجان إلى إيصال إبداعات فناني القطاع التشكيليين إلى الجمهور بتقنية "الفيديو آرت" الذي يعد الفن الثامن بعد السينما، وليصل إبداع فناني القطاع إلى العالم، ستنتقل الفعاليات إلى العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث عبر الفنانون التشكيليين من خلال الفيديوهات عن آلام عاصروها خلال أعوام الحصار الثلاثة عشر.

وأفاد التقرير بأن الفنانين المشاركين بالمهرجان حاولوا إزاحة الوشاح عن غزة وجاء ليحمل عنوان " بدنا نضوي غزة".

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وقال محمد حرب المشرف الفني للمهرجان، إن المهرجان يسعى إلى تحويل معاناة أهالي غزة إلى صوت وصورة، لافتًا إلى أن المهرجان يهدف لإيصال إبداعات الفنانين التشكيليين إلى العالم.