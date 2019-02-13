النائب العام في مصر يفرض حظراً على تداول قضية منى فاروق وشيماء الحاج

أصدر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول قضية الفيديو الإباحي للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، والتي تحمل رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

ووفقاً لموقع "المصري اليوم"، قال النائب العام في بيان له، أنه يأمر بحضر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصُحف والمجلات القومية والحزبية واليومية والأسبوعية والمحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر من النائب العام بشأنها.