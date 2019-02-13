لأول مرة منذ 100 عام النمر الأسود يظهر أمام العدسات

تمكّن المصور البريطاني بورادر لوكاس، من التقاط صور للنمر الأسود الافريقي، بعد ان غاب الحيوان النادر عن العدسات لمدة تزيد عن قرن، وتم عرض الصور في منتزه "لايكيبي" للحياة البرية بكينيا.

وكان المصوّر قد التقى عدداً من السكان المحليين الذين تحدثوا عن وجود الحيوان في المنطقة، وأشاروا إلى آثاره، ثم في مرحلة لاحقة، قام بتركيب كاميرا ذكية تعمل عن طريق استشعار الحركة ويمكن الاتصال بها بشكل لاسلكي.

وبعدما انتظر دون جدوى خلال الأيام الأولى، فُوجئ المصوّر بصيد العدسة، بعد فترة قصيرة، وقال في تصريح صحفي، إنه كاد ألا يصدق في بداية الأمر.

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وأضاف، أنه استغرق في التفكير عدة أيام قبل أن يتأكّد أنه استطاع فعلاً أن يحقق حلمه الطويل عبر رصد الحيوان الذي اختفى عن العدسات لعقود طويلة.

وذكر خبراء في شؤون الحياة البرية، أن عدة نمور سوداء تعيش في غابات إفريقيا، لكن آخر صورة التُقطت لنمر أسود كانت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سنة 1909.

المصدر: القبس