شاهد.. أصغر طفل فلسطيني يدخل موسوعة جينيس

قال يوسف البهتيني، الطفل الفلسطيني البالغ من العمر 13 عام، والمسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بليونة جسمه غير العادية وقدرته على الدوران، إن أول من أكتشف موهبته كان شقيقة الملقب بـ"محمد البوب"، لافتًا إلى أنه ولد بحي الشجاعية بغزة.

وأضاف البهتيني، خلال لقائه بفضائية الغد، أنه شارك ببرنامج little big stars"" ومن خلاله جاءت انطلاقتي للتقديم بموسوعة جينيس، موضحًا أن الكابتن محمد اللباد كان السبب وراء تحقيق حلمه.

وأشار البهتيني إلى أن " رول" هو الاسم الحركي الذي اخُتير له، لافتًا إلى انه يستطيع الدوران للأمام مثل الكرة في حوالي 13 ثانية محطمًا الإنجاز الذي حققته الرياضية الصينية.