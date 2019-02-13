شاهد: أغلى أنواع الشكولاتة في العالم احتفالا بعيد الحب

الشكولاتة غذاء الحب، فلا شيء يبهر النظر أكثر من رؤية جبل من الشكولاتة الذائبة، جاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته فضائية الغد، حول احتفال دول العالم بعيد الحب الذي تتشابه طقوسه بين غالبية المحتفلين وفي هذا السياق تتطلع إحدى شركات الشكولاتة العالمية إلى زيادة أرباحها في هذا اليوم.

وأفاد التقرير بأن لوح الشكولاتة الذي يبلغ وزنه 50 جراما فقط 517 دولارا أمريكيا بحسب شركة TO`AKالعالمية لصناعة الشكولاتة، حيث يتكون لوح الشكولاتة من الكاكاو والسكر فقط حيث تبلغ قيمتها نفس قيمة النبيز والخمور الفاخرة وتقدم بطريقة تشرق حواس آكليها.

وأشار التقرير إلى أن مرحلة صناعة الشكولاتة تبدأ من مدينة كيتو عاصمة الاكوادور، حيث توجد أشجار الكاكاو النادرة في وادي " بيدرا دو بلاتا".