مشاهدة مباراة نهضة بركان وحسنية اكادير بث مباشر 13-02-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية

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مشاهدة مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير بث مباشر اليوم فى بطولة الكونفدرالية الافريقية, حيث تنقل مباراة نهضة بركان مع حسنية أكادير لايف على موقع كورة اون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه العاشرة بتوقيت مكه مباشر.

موعد مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير اليوم

بطولة الكونفدرالية الافريقية

الساعة : 21:00 بتوقيت مصر

الساعة : 22:00 بتوقيت السعودية

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موعد مباراة نهضة بركان وحسنية اكادير اليوم

البطولة : كأس الكونفدرالية

القنوات : بي ان سبورت 4

المعلق : جواد بدة

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية