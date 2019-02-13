الاستعلام الآن عن نتائج قرعة الحج الاستثنائية لكبار السن بالجزائر 2019 تعرف على نتيجة حج القرعة عبر...

نتيجة قرعة الحج بالجزائر للموسم الحالي 2019، والتي يتابعها من قام بالتسجيل والتقديم في حج القرعة بالجزائر هذا العام، ونتمنى للجميع التوفيق، وها نحن نتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بنتائج قرعة حج الجزائر 2019، حيث من المقرر كما صرح مصدر مسئول أن يتم إعلان النتيجة وأسماء الفائزين بنيل شرف تأدية فريضة الحج للعام الهجري 1440 وذلك بجميع الولايات الجزائرية، وسيم إعلان النتيجة من خلال موقع الديوان الوطني للحج والعمرة وكذلك الموقع الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به المدير العام بالديوان الوطني للحج والعمرة “يوسف عزوزة” فقد صرح: أن قرعة الحج هذا العام ستماثل قرعة حج العام الماضي، وأضاف عزوزة أنه سوف يتم الاستعلام عن جميع النتائج الخاصة بقرعة حج 2019 بالجزائر من خلال موقع الديوان الوطني للحج والعمرة كما أشار أيضا أنه سيم الاستعلام برقم التسجيل، كما أكد عزوزة على السعي سريعا لاستكمال البيانات والتجهز لأداء الفريضة لمن يجد أسمه ضمن الفائزين بقرعة حج هذا العام.

نتائج قرعة الحج الجزائر 2019



ونعود لنذكر أنه كان قد تم الإعلان سابقاً أن التسجيل في قرعة حج الجزائر 2019 منذ يوم 12 أكتوبر الماضي وأن فترة التسجيل امتدن حتى شهر نوفمبر 2018، وكما تم التقديم بالتسجيل عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة من خلال الموقع الإلكتروني سيتم الإعلان عن نتائج قرعة الحج عبر نفس الموقع.

نتيجة قرعة الحج الجزائر 2019

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الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجزائر على رابط موقع الديوان الوطني والروابط التالية

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الديوان الوطني للحج والعمرة قد أصدر دليل الحاج والمعتمر لهذا الموسم 2019، وقد تم الإعلان أنه سيتم توزيع دليل الحج والعمرة على جميع الفائزين بنيل شرف تأدية فريضة الحج لهذا الموسم، وذلك حتى يتم الاستعداد مبكرا والتعرف على الخطوات الواجبة على كل فائز لأداء الفريضة في سهولة ويسر.

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ويمكن الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2019 بالجزائر خلال ساعات عبر من موقع الديوان الوطني للحج والعمرة أو من خلال موقع وزارة الداخلية وكذلك الجماعات المحلية يمكنكم الحصول على نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر والإطلاع على أسماء الفائزين بقرعة الحج في الجزائر بجميع الولايات