بالفيديو | التموين تُعلن عن الشروط الخاصة باستخراج بطاقات التموين الجديدة .. خطوات تحديث بيانات...

صرح مستشار وزير التموين الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين: إن وزارة التموين المصرية قد انتهت من وضع الشروط والمعايير التي يتم بناء عليها استخراج بطاقات التموين الجديدة، ويتم ذلك حاليا بالاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين المصريين، كما صرح الدكتور عمرو مدكور من خلال البرنامج التلفزيوني على قناة صدى البلد من خلال برنامج “صالة التحرير”، حيث صرح مدكور أن الشروط والمعايير تشمل ما يلي

المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

الأرامل

المطلقات

المرأة المعيلة

القصر الفاقدين والديهم

أرباب المعاشات

لعمالة الموسمية والمؤقتة

العاملين بالحكومة بشكل عام ويتقاضوا مرتب 1200 جنيه وبحد أقصى 1500 جنيه.

كما صرح مستشار وزير التموين من خلال اللقاء التلفزيوني أن ما يقرب من مليون أسرة قد قامت باستخراج بطاقات تموينية جديدة، حيث أكد أن هذه الأسر لم تكن تشملها منظومة الدعم قبل ذلك، كما أضاف أنه إذا ثبت التأمين على العامل الموسمي يرفض طلبه، وأشار مدكور أن البطاقات الجديدة تشمل الأولى بالرعاية، وكذلك الأكثر استحقاقًا للدعم.

شروط ومعايير استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة

حقيقة حذف بطاقات التموين العشوائي

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة

كما تحدث مستشار وزير التموين الدكتور عمرو مدكور عن حقيقة الحذف العشوائي للمستحقين الدعم، وقد أكد مدكور أنه مصطلح تعارف عليه الشعب المصري، وأن هذا الموضوع يتم التعامل معه بشكل مهني من خلال وزير التموين شخصياً، وأوضح مدكور “أنه لا يمكن حذف أي شخص بشكل عشوائي، وأوضح أيضا أنه يتم الحذف بشكل مدروس ومنطقي، وأكد أيضا أن جميع من يتم حذفهم هم كائنات وهمية ووفيات فقط»

خطوات تقديم التظلمات على حذف وإلغاء البطاقة التموينية

الذهاب إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة الذي يرغب في تقديم التظلم. ملاء نموذج الاستمارة الخاصة بالتظلم والموجودة بجميع مكاتب التموين بجميع المحافظات. يجب كتابة الأشخاص المستحقين والمستفيدين من الدعم السلعي على بطاقته التموينية بدقة. يجب كتابة الرقم القومي لكل مستفيد على البطاقة ومراجعته جيدا، كما يجب ترك رقم هاتف محمول لسهولة التواصل. بعد ملاء الاستمارة والتأكد من صحة جميع البيانات بها يتم تسليم الاستمارة لمكتب التموين بموجب إيصال يكون بيد صاحب البطاقة. يتم تفريغ بيانات الاستمارة بمعرفة مكتب التموين على قاعدة بيانات وزارة التموين وذلك على نظام الحاسب الآلي لمكتب التموين. يتم إرسال البيانات من واقع الاستمارة الخاصة بالتظلم ليتم مراجعتها من قبل مركز معلومات الإنتاج الحربي. يتم تحويل جميع طلبات التظلم من خلال قاعدة البيانات في نهاية الأمر إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها. في حال كانت بينات التظلم صحيحة يتم رفعها على قاعدة البيانات بوزارة التموين ويتحول صاحب البطاقة من غير مستحق للدعم إلى مستحق للدعم ويتم صرف الدعم له مباشرة.

وقد ناشدت وزارة التموين المصرية أصحاب البطاقات التموينية بسرعة تجديد وتحديث البيانات والعمل على تصحيح الأخطاء بالبطاقات، وذلك حتى يتجنب أصحاب البطاقات توقف أو إلغاء البطاقة، وقد أعلنت وزارة التموين أنها ستلغى البطاقات التي تحتوي على أخطاء بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك، ويمكن لصاحب البطاقة التي ستلغى التقدم بتظلم، ويمكن في حال قبول التظلم إصدار بطاقة تموينية جديدة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الدولة عبر مؤسساتها المختلفة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية برغم الظروف الاقتصادية، وبرغم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية مؤخرا، فنجد الحكومة حريصة كل الحرص على تهيئة ظروف معيشية كريمة لمحدودي الدخل وطبقة الفقراء.

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وتعمل وزارة التموين حاليا على سرعة الانتهاء من فخص التظلمات الخاصة ببطاقة التموين، وذلك لتخفيف العبء على الأسر المصرية التي تقاعست عن تحديث بطاقتها التمونية وتصحيح الأخطاء بها، وهذا يعتبر درس للمواطنين حتى يستجيبوا بعد ذلك لتنبيهات الحكومة المصرية من أجل صالحهم في نهاية الأمر.