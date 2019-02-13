ستيفاني صليبا تتخطى أحزانها وتنشغل في تصوير "

تنشغل الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، في​ تصوير مسلسلها "​دقيقة صمت"، المقرر عرضه في موسم المقبل، وذلك يعد أول ظهور لها بعد وفاة والدها مؤخرا.

ونشرت "ستيفاني" عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمعها بالممثل السوري ​عابد فهد​ من كواليس العمل، وعلقت عليه قائلة: "دقيقة صمت لروح بابا لأن الحياة بتكمّل، وكل شي بيبقى بالقلب، كواليس مسلسل دقيقة صمت".

الجدير ذكره ان "دقيقة صمت"، بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، و​كاريس بشار​، وغيرهم ومن تأليف السيناريست سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.