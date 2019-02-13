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بث مباشر - بطولة الكونفدرالية - مباراة الزمالك ونصر حسين داي - كورة لايف

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري، في التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي.. بث مباشر الزمالك ضد نصر حسين داي.

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الزمالك يدخل موقعة اليوم وهو عينه على تصحيح المسار، وتعويض الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين على يد جورماهيا الكيني، وكان الزمالك قد بدا مشواره في الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ32 الأول بمواجهة فريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 مكرر، ثم قابل فريق اتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، وأوقعت القرعة أبناء ميت عقبة في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من نصر حسين داي الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي، جور ماهيا الكيني، لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر وسريع.

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على الجانب الأخر نجح فريق نصر حسين داى في الفوز على بترو اتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، وكان قد مشواره في كأس الاتحاد الإفريقي من دور الـ64، وقابل جرين إيجلس الزامبي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (1-2)، ثم قابل فريق أهلي طرابلس في دور الـ32 وتغلب عليه بنتيجة (3-2)، مشاهدة لعبة الزمالك ونصر حسين داي.

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سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد، وخلفه الثلاثي كهربا، أوباما، إبراهيم حسن.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي والقنوات الناقلة

يلتقي الزمالك مع نصر حسين داي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.