نتيجة الشهادة الإعدادية نصف عام 2019 : نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية .. الشرقية .....

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف عام 2019 ، نتابع معكم أبنائنا الطلاب والطالبات نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول “التيرم الأول” للعام الدراسي 2018-2019 الصف الثالث الإعدادي، نعرض عليكم المواقع الرسمية الخاصة بمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية، وذلك لسهولة الاستعلام والتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2019، والذي يتم الإعلان النتيجة من خلال هذه المواقع الرسمية.

فقد انتهت جميع أعمال الامتحانات في معظم محافظات مصر، وبهذا بدأ الطلاب يبحثون عن أخبار وموعد ظهور النتائج الصف الثالث الإعدادي، ومن خلال الجدول المرفق بهذا المقال، والذي يحتوي على جميع روابط الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف عام 2019 الفصل الدراسي الأول



ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الإعلان تباعا عن نتائج الامتحانات التي انتهت أعمال التصحيح فيه في أكثر المحافظات، وتمت مراجعة أوراق الإجابة ورصد الدرجات ، ويتم عرض النتائج على السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية وغيرها من المحافظات لاعتمادها، تمهيدا لنشرها على موقع نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة، ثم إرسالها إلى جميع المدارس لعمل قوائم بالأسماء وأرقام الجلوس ليتمكن جميع الطلاب من الإطلاع عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف عام 2019 وطريقة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية

قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظتك

عندما تظهر النتائج يتم تفعيل موقع ظهور النتائج ويقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به.

اختار المرحلة الدراسية المراد البحث عنها.

اختار الفصل الدراسي

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث عن النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف عام 2019 تيرم أول الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات الاستعلام عن النتيجة يتم برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وبيانات المدرسة والصف الدراسي ، وسوف نوافيكم بالنتائج فور الإعلان عنها بمتابعتنا للنتائج لحظة بلحظة، ومتابعة آخر أخبار النتائج وآخر تصريحات السيد وكياء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات حول موعد الإعلان عن النتيجة.انتهت أعمال الامتحانات للصف الثالث الإعدادي في جميع المدارس بجميع المحافظات. جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف عام 2019

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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