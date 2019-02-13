الخريطة الزمنية العام الدراسي 2018/2019 نظام الامتحانات الجديد .. هنا جدول الإجازات الرسمية بمصر...

الخريطة الزمنية العام الدراسي وموعد بدأ العام الراسي الجديد 2018/2019 والذي اصبح محل بحث لميع الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب موعد بداية عام راسي جديد يحمل معه الكثير من الأمل، خاصة مع بادية منظومة تعليمية جديدة تحمل ي طياتها تقم علمي يماثل بل ويتفوق على تجارب الكثير من الدول التي نقلها التعليم لمصا الدول المتقدمة، فسنغافورة وماليزيا واندونيسيا وفنلندا ق صنع نظام التعليم نهضتها الحديثة، فقد أعلنت وزارة التعليم المصرية منذ عدة أيام عن الجدول الخاص بمواعيد العام الدراسة الجديد، وكذلك عن تفاصيل الخريطة الزمنية، للعام الدراسي الجديد 2018/2019، فقد تقرر عدم تأجيل الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد سواء بالمدارس والجامعات، كما أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات جاهزة لموعد بدء الدراسة.

ميعاد بدء العام الدراسي الجديد .. الخريطة الزمنية 2018/2019 بدء الفصل الدراسي الأول في 22 من سبتمبر 2018، ويستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 لمدة 15 أسبوعا.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2029 يوم 5 من يناير 2019 وتنتهي يوم 24 من يناير 2019.

بدء إجازة نصف العام للعام الدراسي 2018/2029 يوم 26 من يناير 2019 وتنتهي يوم 7 من فبراير 2019.

بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019 يوم 9 من فبراير 2019.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019 يوم 1 يونيو 2019 وتنتهي يوم 20 من يونيو 2019 جدول مواعيد العام الدراسي الجديد 2018/2019 المناسبات الخريطة الزمنية بداية الفصل الدراسي الأول 22 سبتمبر 2018 نهاية الفصل الدراسي الأول 3 يناير 2019 بداية ونهاية أجازة نصف العام 26 يناير 2019 حتى 7 فبراير 2019 بداية الفصل الدراسي الثاني 9 فبراير 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني 30 مايو 2019 بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو 2019 حتي 20 يونيو 2019 جدول الإجازات الرسمية في مصر 2019 المناسبة التاريخ عيد الميلاد القبطي الاثنين 7 يناير ثورة 25 يناير الجمعة 25 يناير عيد تحرير سيناء الخميس 25 أبريل عيد الفصح القبطي الأحد 28 أبريل عيد شم النسيم الاثنين 29 أبريل عيد العمال الأربعاء 1 مايو عيد الفطر المبارك الثلاثاء 4 يونيو أجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء 5 يونيو عيد الثورة الثلاثاء 23 يوليو أجازة يوم وقفة عرفات السبت 10 أغسطس بداية السنة الهجرية السبت 31 أغسطس عيد القوات المسلحة الأحد 6 أكتوبر عيد المولد النبوي الشريف السبت 9 نوفمبر قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

الخريطة الزمنية العام الدراسي