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الخريطة الزمنية العام الدراسي 2018/2019 نظام الامتحانات الجديد .. هنا جدول الإجازات الرسمية بمصر...

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الخريطة الزمنية العام الدراسي وموعد بدأ العام الراسي الجديد 2018/2019 والذي اصبح محل بحث لميع الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب موعد بداية عام راسي جديد يحمل معه الكثير من الأمل، خاصة مع بادية منظومة تعليمية جديدة تحمل ي طياتها تقم علمي يماثل بل ويتفوق على تجارب الكثير من الدول التي نقلها التعليم لمصا الدول المتقدمة، فسنغافورة وماليزيا واندونيسيا وفنلندا ق صنع نظام التعليم نهضتها الحديثة، فقد أعلنت وزارة التعليم المصرية منذ عدة أيام عن الجدول الخاص بمواعيد العام الدراسة الجديد، وكذلك عن تفاصيل الخريطة الزمنية، للعام الدراسي الجديد 2018/2019، فقد تقرر عدم تأجيل الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد سواء بالمدارس والجامعات، كما أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات جاهزة لموعد بدء الدراسة.

ميعاد بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019

ميعاد بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019

الخريطة الزمنية العام الدراسي

ميعاد بدء العام الدراسي الجديد .. الخريطة الزمنية 2018/2019

  • بدء الفصل الدراسي الأول في 22 من سبتمبر 2018، ويستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 لمدة  15 أسبوعا.
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2029 يوم 5 من يناير 2019 وتنتهي يوم 24 من يناير 2019.
  • بدء إجازة نصف العام للعام الدراسي 2018/2029 يوم 26 من يناير 2019 وتنتهي يوم 7 من فبراير 2019.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019 يوم 9 من فبراير 2019.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019 يوم 1 يونيو 2019 وتنتهي يوم 20 من يونيو  2019

جدول مواعيد العام الدراسي الجديد 2018/2019

المناسبات الخريطة الزمنية
بداية الفصل الدراسي الأول 22 سبتمبر 2018
نهاية الفصل الدراسي الأول 3 يناير 2019
بداية ونهاية أجازة نصف العام 26 يناير 2019 حتى 7 فبراير 2019
بداية الفصل الدراسي الثاني 9 فبراير 2019
نهاية الفصل الدراسي الثاني 30 مايو 2019
بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1 يونيو 2019 حتي 20 يونيو 2019

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2019

المناسبة التاريخ
عيد الميلاد القبطي الاثنين 7 يناير
ثورة 25 يناير الجمعة 25 يناير
عيد تحرير سيناء الخميس 25 أبريل
عيد الفصح القبطي الأحد 28 أبريل
عيد شم النسيم الاثنين 29 أبريل
عيد العمال الأربعاء 1 مايو
عيد الفطر المبارك الثلاثاء 4 يونيو
أجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء 5 يونيو
عيد الثورة الثلاثاء 23 يوليو
أجازة يوم وقفة عرفات السبت 10 أغسطس
بداية السنة الهجرية  السبت 31 أغسطس
عيد القوات المسلحة الأحد 6 أكتوبر
عيد المولد النبوي الشريف السبت 9 نوفمبر

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