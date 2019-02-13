أسعار العملات اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية

نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-2-2019 تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك التنمية الصناعية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 يومين بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.58 17.67 23 ساعة كريدى أجريكول 17.57 17.67 6 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.57 17.67 3 أيام بنك قناة السويس 17.57 17.67 يوم واحد بنك البركة 17.57 17.67 5 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 3 أيام المصرف المتحد 17.57 17.67 18 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 6 أيام بنك عودة 17.57 17.67 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 7 أيام بنك المشرق 17.56 17.66 7 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 3 أيام بنك بلوم 17.55 17.65 7 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 يومين بنك مصر 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.55 17.65 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 17.55 17.65 7 أيام المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 7 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 23 ساعة البنك المركزى المصرى 17.55 17.68 18 ساعة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.02 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 1.97 البنك المصرى الخليجى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 20.02 20.22 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 19.95 20.13 7 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.90 20.05 26 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.88 20.02 يومين البنك الأهلي المصري 19.87 20.02 26 دقيقة بنك قناة السويس 19.83 19.94 يوم واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 19.82 19.94 23 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.81 19.92 يوم واحد بنك عودة 19.81 19.94 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 19.81 19.96 13 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.80 20.06 23 ساعة البنك المركزى المصرى 19.80 19.95 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.78 20.15 يومين بنك بلوم 19.78 19.92 25 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 19.78 19.92 21 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.78 19.97 24 ساعة المصرف المتحد 19.78 19.95 18 ساعة كريدى أجريكول 19.78 19.95 19 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.77 1.97 17 ساعة بنك المشرق 19.77 19.96 13 ساعة البنك الزراعى المصرى 19.76 19.94 23 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.76 19.94 17 ساعة بنك مصر 19.76 19.93 19 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.76 19.95 15 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.76 19.95 26 دقيقة المصرف العربى الدولى 19.76 19.93 19 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.76 19.95 15 ساعة بنك البركة 19.70 20.01 23 ساعة

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.70 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.70 4.71 يومين البنك الأهلي المصري 4.69 4.72 أسبوع واحد بنك مصر 4.69 4.71 يومين بنك عودة 4.69 4.71 يوم واحد البنك الزراعى المصرى 4.68 4.73 6 أيام اتش اس بى سى HSBC 4.68 4.71 23 ساعة المصرف العربى الدولى 4.68 4.71 19 ساعة بنك بلوم 4.68 4.71 46 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.68 4.71 18 ساعة بنك قناة السويس 4.67 4.71 يوم واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 4.67 4.71 23 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.67 4.71 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.66 4.71 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.66 4.72 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.66 4.71 يوم واحد كريدى أجريكول 4.66 4.71 6 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.71 يومين بنك المشرق 4.66 4.71 22 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 7 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.66 4.72 20 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.66 4.74 يومين المصرف المتحد 4.65 4.71 18 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.65 4.72 21 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.65 4.71 يومين بنك الإسكندرية 4.65 4.70 7 أيام بنك التنمية الصناعية 4.64 4.71 أسبوع واحد بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوعين بنك البركة 4.61 4.75 23 ساعة

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

تغير سعر العملات اليوم الأربعاء 13-2-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم متوسط 19.75 للشراء، و19.94 للبيع، بينما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم 17.39 للشراء، وسجل سعر البيع 17.58، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.80، بينما سجل سعر البيع 4.83، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

الأربعاء 13-2-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط 19.75 للشراء، و19.94 للبيع، بينما سجل 17.39 للشراء، وسجل سعر البيع 17.58، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. ثبات في سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 4.81 للشراء، و4.82 في حالة البيع في البنك المصري الخليجي.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.