متابعة يومية لسعر الحديد اليوم الأربعاء 13/ 2/ 2019وحالة الإستقرار الذي يشهده سوق الحديد وترقب يسود...

إرتبط سعر الحديد في مصر، بالأسعار بالأسواق العالمية والمواد الخام المستوردة، نظراً لإعتماد صناعة الحديد علي بعض المدخلات الخام التي يتم إستيرادها من الخارج، مثل خام البيلت المكون الأساسي في تشكيل الحديد، ليصل للشكل النهائي المتعارف عليه، وبعض الخامات الآخري التي يتم إستيرادها ايضا لتدخل في صناعة الحديد، حيث أن تكلفة الإستيراد تتم بالعملة الصعبة وهي الدولار، لذلك يتأثر سعر الحديد في مصر بسعر المواد الخام المستوردة.

لوحظ ثبات وإستقرار في سعر الحديد، بالأسواق المحلية وذلك لإرتباط صناعة الحديد، بالأسعار العالمية للخامات المستوردة، وحالة العرض والطلب وهناك حالة من الترقب، يشهدها سوق الحديد ونظراً لإرتباط سعره بالأسعار العالمية، للمواد الخام وحدوث إنخفاض في أسعار المواد الخام العالمية، فيتأثر سعر الحديد محلياً.

نتابع معكم كل جديد في أسعار الحديد يومياً، حيث يشهد سوق الحديد هدوء وإستقرار في أسعاره، وننقل لكم في التقرير المعروض عليكم، كل مايهم صناعة الحديد وإرتباطها بالأسعار العالمية، لإستيراد المواد الخام الأساسية في صناعة الحديد.

ويشهد سوق الحديد إستقرار مع بدايات العام الجديد، نظراً لإنخفاض سعر المواد الخام المستورة، وإنخفاض سعر صرف الدولار، ولوحظ تحرك في السوق لشراء الحديد مع زيادة المعروض منه، بخلاف ماشهده سوق الحديد مابين عام 2017 إلي عام 2018 من إرتفاع في سعر الحديد، بسبب التغيرات التي كانت موجودة في سعر الدولار، بسبب تحرير سعر الصرف للجنيه المصري في أواخر 2016، وقلة المعروض مع ضعف الطلب.

متوسط أسعار الحديد اليوم 13/2/2019 للمستهلك في أغلب مصانع الحديد

الشركة المنتج متوسط سعر الحديد للمستهلك شركة حديد عز عز- الدخيله 11750 شركة حديد المصريين المصريين 11800 شركة حديد بشاي بشاي 11750 شركة حديد العتال العتال 11550 شركة الجارحي الجارحي 11600 شركة مصر ستيل مصر ستيل 11600 شركة الجيوشي الجيوشي 11550 شركة العشري العشري 11550 شركة المراكبي المراكبي 11550

لوحظ في الفترة الحالية رواج في طلب شراء الحديد، نظراً للمشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حالياً، وإنشاء المدن الجديدة مما جعل الطلب علي الحديد كبير، والمعروض منه ايضا مناسب لإحتياجات السوق، وإستقرار في أسعار المواد الخام المستوردة، وإستقرار سعر الدولار في البنك المركزي وتخفيض سعر الدولار الجمركي.