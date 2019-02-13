سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلي المصري|متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية

متابعة يومية وتحليل للاتجاه الذي تتخذه العملات بالبنك الأهلي، على المدى المتوسط والقصير وعلى المدى الطويل، وتأثر العملات بالبنك بالعدد من العوامل الداخلية والخارجية، مع عرض آخر جدول لأسعار العملات بالبنك محدثا بشكل يومي، تابعوا معنا سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري.

ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارا في أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار، من بين البنوك العاملة بالسوق المصري، وهذا بسبب الاحتياطي النقدي الكبير للبنك، وذلك بعد قرار تحرير صرف الجنيه في مقابل العملات، ومع ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الخضراء وباقي العملات اصبح سعر صرف العملات فيه من الأكثر استقرارا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وأسعار العملات

تحديث سعر الدولار والعملات الثلاثاء 12 فبراير 2019

لمتابعة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري عبر صفحة فيس بوك البنك الأهلي.

ويفضل المستثمرين الاستثمار في البنك الأهلي المصري بسبب انخفاض سعر الفائدة بالبنك، الفائدة على القروض مما يتيح مناخا أفضل للاستثمار وثقة في السوق المصري، وقد قام بالفترة الأخيرة بتخفيض لسعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك بعد ارتفاع الفائدة في العامين الماضيين، والتي بلغت 20%، لتشجيع الادخار وتخفيض التضخم، وقام الأهلي المصري فيما بعد، في فبراير 2018، بتخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5% على جميع حسابات التوفير، حيث أصبحت على الحساب العادي ما بين 10.60% و11.25%.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك التنمية الصناعية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 يومين بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.58 17.67 18 ساعة المصرف المتحد 17.57 17.67 14 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.57 17.67 3 أيام بنك قناة السويس 17.57 17.67 20 ساعة بنك البركة 17.57 17.67 5 أيام كريدى أجريكول 17.57 17.67 6 أيام بنك عودة 17.57 17.67 20 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 6 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 7 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 3 أيام بنك المشرق 17.56 17.66 7 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 3 أيام بنك بلوم 17.55 17.65 7 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك مصر 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.55 17.65 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 17.55 17.65 6 أيام المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 7 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 18 ساعة البنك المركزى المصرى 17.55 17.68 13 ساعة

أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

يعتمد سعر الدولار بالبنك الأهلي وجميع البنوك على قانون العرض والطلب والاحتياطات النقدية لدى البنوك، والأخبار الاقتصادي والسياسية الهامة، بينما يرتبط سعر اليورو والجنيه الاسترليني بالأسعار العالمية للعملات، وذلك بعد فكهما الارتباط بالسوق المصري وارتباطهما بالبورصات العالمية للعملات.

استمرت العملة السعودية مستقرة بالبنوك الصرية لما يقترب من شهر، وذلك لاستقرار سوق العملات بالسوق المصرية، وكذلك تراجع الطلب الكبير عليه بعد انتهاء موسم الحج وارتفاع الاحتياطي النقدي من الريال.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.