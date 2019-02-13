الآن اضبط تردد “قناة الحياة الحمراء” Alhayat TV الجديد مباشر على النايل سات |شاهد مسلسل...

◀️ يزداد البحث الأن عن تردد قنوات الحياة وخاصة تردد قناة الحياة الحمرا Alhayat TV مباشر على النايل سات، التابعة لشبكة قنوات التى تضم اربعة قنوات أخرى غير القناة الأم وهى قناة الحياة 1 الحمرا، وينطلق البث المباشر لقناة الحياة من مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، وتتسم قناة الحياة الحمرا بطابعها الترفيهى بخلاف بثها للعديد من البرامج الإخبارية بصفة دورية على مدار ال24 ساعة وعلى مدار اكثر من عشر سنوات مضت كانت قناة الحياة هى متنفس الاسرة المصرية والعربية للاستمتاع ببرامج ومسلسلات عديدة حيث ان انطلاق تيتروا مصر للجمهور كان من خلال قناة الحياة الحمرا بطولة اشرف عبد ابلقي ومجموعة الشباب وقتها وأبرزهم علي ربيع ومصطفي خاطر ، اوس اوس ، ويز وحمدي الميرغني.

مباشر تردد قناة الحياة 1 2019

وتعتبر قناة الحياة من أهم القنوات التي تعتني بإذاعة عدد كبير من المسلسلات والبرامج المفيدة والمنوعة، وهي أحد قنوات شبكة مجموعة الحياة والتي تحتوي على أكثر من قناة وأهمها: قناة الحياة مسلسلات، الحياة 2 والحياة والناس والحياة نور وموجة كوميدي والحياة الآن وتستمر قناة الحياة الحمرا فى عرض كل ماهو جديد وحصري من برامج وأفلام ومسلسلات عربية ومصرية على وجه الخصوص وكذلك المسلسلات التركية.

تردد قناة الحياة الحمراء المصرية 2019

تردد قناة الحياة الحمراء والتي تقوم بالبث بتقنيات عالية في الصورة والصوت فقناة الحياة 1 وهى مميزة دائمة بكل ما تعرضه من برامج ومسلسلات وأفلام، فتضم قناة الحياة فريق اعلامى مدرب على أعلى مستوى مهنى وتمتلك إدارة واعية تعمل دائماً على تطور القناة للظهور بشكل جيد ومميز عن غيرها من القنوات الأخرى والتى تنافسها عبر الفضاء.

برنامج قهوة أشرف

يقدمه أشرف عبد الباقى على قناة الحياة

يذاع يوم /الثلاثاء الساعة العاشرة مساءً.

ويعاد في الأوقات التالية:

يعاد للمرة الأولى: الثلاثاء الساعة الواحدة و النصف صباحاً

ويعاد للمرة الثانية/ يوم الاربعاء الساعة العاشرة صباحاً

ويوم الجمعه الساعة الرابعة مساءً”

تردد قناة الحياة الحمراء 2019 من خلال القمر الصناعي النايل سات



يمكنكم الآن التعرف على كل ما هو جديد وما تقدمه قناة الحياة الحمراء من خلال ضبط جهاز الإستقبال على الترددات التالية على الأقمار الصناعية المختلفة وأهمها النايل سات ويوتيل سات لمتابعة العديد من البرامج والمسلسلات الشيقة والعديد من البرامج المفيدة والترفيهية المنوعة والشيقة لجميع الأعمار سواء الكبار أو الصغار، وكذلك برامج المرأة

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Nilesat 201 12207 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني 7.0°W Eutelsat 7 West A 11257 (H) 27500 – 5/6 SD مجاني اسم القناة على قائمة القنوات “Alhayat TV“

موعد برنامج توفيق عكاشة الجديد على قناة “الحياة”

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك” للإعلامي المصري توفيق عكاشة، عن بدء حلقات برنامج توفيق عكاشة الجديد عبر قناة الحياة الحمرا يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018، الذي أطلق عليه اسم “مصر اليوم”، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. برنامج توفيق عكاشة الجديد على قناة الحياة

وسيكون موعد اذاعة برنامج “مصر اليوم” من الخميس إلى السبت في الساعة الثامنة مساءاً، وستكون الإعادة في الثامنة من صباح اليوم التالي، وقد اكد الصحفي المخضرم توفيق عكاشة بان برنامجه الجديد مصر اليوم سوف بان موضوعات برنامجه لن تروها فى مكان اخر .

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج التي ألقت قبول لدى المشاهدين والتي تُذاع على شاشة قناة الحياة الحمراء.

ويمكنكم الآن متابعة قناة الحياة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد إذاعة البرامج المختلفة، والتعرف على آخر مستجدات برامجها من خلال هذا الموقع، ويمكنكم الآن دخول الموقع الرسمي لقناة الحياة على الفيس بوك.

تردد جميع قنوات الحياة:

التردد هو 10892 أفقي، ومعدل الترميز هو 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد 12015 عمودي، ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

التردد 12206 عمودي ، ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد 11353 عمودي، ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4

الترددات الجديدة لقنوات شبكة تليفزيون الحياة

الحياة مسلسلات (اللوجو الأزرق) تردد 12437، 4 ميجا بدلاً من 1 ميجا

الحياة hd التى تبدأ فى البث من اليوم مع بداية الخريطة الجديدة، حيث تنطلق الحياة العامة HD تردد 12206 رأسي، 8 ميجا،

الحياة العامة Sd تردد 12206 رأسي أيضًا، 4 ميجا.

موعد عرض مسلسل أبواب الشك على الحياة الحمراء

تشاهدون الآن مسلسل أبواب الشك على القناة الفضائية الحياة الحمراء بشكل مباشراً يومياً في الأوقات التالية:

يومياً من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة مساءً.

وتتم الإعادة في خلال الأوقات التالية :

من الأحد إلى الخميس الساعة السادسة و النصف صباحاً.

من السبت إلى الأربعاء الساعة الحادية عشر و النصف مساءً.

المسلسل بطولة: الفنان خالد سليم والفنانة لقاء الخميسي واحمد صلاح حسنى ونبيل عيسى وطارق صبرى، وآخرون من الممثلين الشباب المتميزين.

ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد سمير فرج

ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير

تابعوا مسلسل أبواب-الشك على الحياة الحمراء.

خريطة برامج ومسلسلات قناه الحياه بثوبها الجديد

يمكنكم التعرف على مواعيد جميع برامج ومسلسلات قناة الحياة الحمراء من خلال الصورة التالية، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة: برامج قناة الحياة الجديدة