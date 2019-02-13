تراند اليوم : فيديو-ردود وجدل بسبب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة!

فيديو-ردود وجدل بسبب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة!

الجزائر/ الخليج 365

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أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، عن الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في 18 أبريل المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

وقالت الوكالة: "أعلن رئيس الجمهورية ترشحه لرئاسيات أبريل 2019 في رسالة موجهة للأمة ستبثها الأحد وكالة الأنباء الجزائرية".

وأضافت الوكالة: "يعتزم في رسالته المبادرة، بدءا من هذه السنة، وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية و اجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور".