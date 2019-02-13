عروض بنده اليوم في السعودية لشهر جمادى الثاني 1440 | تخفيضات أسعار عروض بنده الأسبوعية في المملكة
عروض كارفور السعودية اليوم لشهر فبراير 2019 | تعرف على تخفيضات كارفور في المملكة
الجوازات السعودية تكشف حقيقة السماح بتجديد الإقامة لمدة عامين
«العمل» تنفي ما تم تداوله بشأن تحديد 7 آلاف ريال لاستقدام العمالة المنزلية
تعرف علي حساب المواطن والفئات المستفيدة منه وموعد التسجيل عن دفعة مارس ومراحل التسجيل
الاستعلام عن أخبار المساعدات المقطوعة “موعد مقطوعة الضمان” شهر جماد أول 1440 .. جميع أخبار الضمان الاجتماعي وجميع الفئات صاحبة الاستحقاق لدعم الضمان الاجتماعي
الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن .. الاستعلام عن رقم حساب المواطن .. موعد تنزيل الدفعة الرابعة عشر .. تعرف على خطوات الاعتراض على الأهلية وقيمة الاستحقاق عبر رقم تليفون حساب المواطن
تسجيل طلاب الصف الأول لعام 1440/1441 رابط مقررات نت الدراسية .. نتائج الطلاب الآن استخراج الشهادات برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط ..كشف درجات نظام نور
“طريقة مثالية” لتسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي 1441 .. إدخال الغياب في نظام نور .. رابط مقررات نت للمواد الدراسية على موقع نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
“تفاصيل دقيقة” نظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي لعام 1441 .. “مقررات نت لجميع المراحل” نتائج طلاب الثانوي بالسجل المدني فقط .. الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط بدون رقم سري
رابط تسجيل المستجدين في نظام نور 1440 وكيفية إضافة الطلاب الجدد للصف الأول الإبتدائي إلكترونياً لجميع المواطنين