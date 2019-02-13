سعر الدولار اليوم الأربعاء 13/2/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء وتغييرات ببعض المصارف الخاصة

نرصد إليكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 فبراير في البنوك العاملة داخل مصر والسوق السوداء، حيث ينتظر أن تكون تحركات العملة الأمريكية في الثامنة صباح اليوم داخل الجهاز المصرفي للدولة، مع توقعات بحدوث تغييرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري.

توقعات سعر الدولار من هنا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري واحد من أكثر الأشياء التي يهتم بها الشعب المصري لعدة أسباب، أهمها تأثيره في أسعار السلع التي يتم استيراداها وأسعار المحروقات والطاقة، ووجود عدد كبير من المصريين بالخارج يقومون بتحويل الأموال بالدولار الأمريكي إلى أقاربهم بمصر وبالتالي يتم البحث عن البنك الذي يقدم السعر الأفضل من أجل تحويلها إلي نقود مصرية، وهو الأمر الذي نقدمه في تلك المقالة حيث نوفر لكم الأسعار في جميع البنوك المصرية أول بأول من خلال الجدول الذي بالأسفل.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.60 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.60 17.65 يومين بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 أسبوع واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 17.58 17.67 14 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.58 17.68 يوم واحد البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 5 أيام المصرف المتحد 17.57 17.67 9 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 6 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.57 17.67 3 أيام كريدى أجريكول 17.57 17.67 5 أيام بنك قناة السويس 17.57 17.67 15 ساعة بنك البركة 17.57 17.67 5 أيام بنك عودة 17.57 17.67 15 ساعة بنك المشرق 17.56 17.66 6 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.55 17.65 يومين المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 7 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 3 أيام بنك الإسكندرية 17.55 17.65 6 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 أسبوع واحد بنك بلوم 17.55 17.65 6 أيام بنك مصر 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 أسبوع واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.55 17.65 يوم واحد اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 14 ساعة البنك المركزى المصرى 17.55 17.68 9 ساعات

أما بالنسبة للأسعار في السوق السوداء فهي أفضل قليلاً من حيث السعر حيث أن الدولار الواحد بين 17.92 إلي 17.95 جنية مصري، لكن الملاحظ هناك تضيقات كبيرة من الحكومة المصرية على تجار السوق السوداء في الشهور الماضية.

تحرير سعر الدولار الجمركي

وشهد قرار الحكومة بتحرير سعر الدولار الجمركي ردود أفعال متفاوتة، وقلق كبير بشأن تأثير ذلك القرار على أسعار السلع المستوردة من الخارج، وأهمها السيارات الأسيوية.

تراجع وراء أخر، سيناريو فرضه الجنية المصري أمام الدولار في البنوك المصرية خلال الساعات الماضية، دون أسباب واضحة، هذا السيناريو المفاجئ لسقوط العملة الأمريكية أمام المصرية أثار االذعر لدى مدخري الأخضر والذهب الذي تأثر هو الأخر بشكل كبير، وهبط 10 جنيهات للجرام خلال يوم واحد.

ويرى البعض أن تراجع الدولار أمام الجنية لن يستمر طويلاً، حيث ستعود العملة الأمريكية من جديد لسابق اسعار الصرف التي كانت في حدود 17.90، حيث باتت الآن 17.76 جنيها، مع تلافي الأسباب التي يرجحها الكثير لتدفق بعض العملة الصعبة إلى البلاد للاستثمار خلال شهر ديسمبر الماضي، مما غذى البنوك بالمزيد من العملة في خزائنها، وبالتالي هبوط سعر الصرف.